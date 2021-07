Europa aproxima-se de novos máximos históricos, onde já está Wall Street. Petróleo recua

16h53

Petróleo cede com perspetiva de mais crude no mercado

Os preços do petróleo já estiveram hoje a subir, mas entretanto inverteram para terreno negativo, tal como aconteceu ontem. E se ontem a queda se deveu ao facto de os investidores terem aproveitado para proceder à tomada de mais-valias, atendendo ao aumento de preços, hoje a justificação para a queda é outra.

Desde o anúncio do cancelamento da reunião da OPEP+, na segunda-feira, os intervenientes de mercado estavam preocupados com a possibilidade de o cartel e seus aliados não definirem um volume de mais entrada de crude no mercado a partir de agosto – algo essencial numa altura em que a oferta não está a acompanhar o aumento da procura e em que os preços continuam a subir, intensificando as pressões inflacionistas.

Mas hoje surgiram outras nuvens no horizonte. É que começa a recear-se que haja países que aproveitem esta ausência de acordo para começarem a produzir "à grande", já que a sua produção está espartilhada há muito tempo devido ao pacto de corte da oferta e quererão capitalizar a retoma da procura.

"Existe uma crescente ideia de que a desarticulação na OPEP não é necessariamente um fator de sustentação para os preços, porque o verdadeiro risco é o de que tudo se desmorone. E isso significaria liberdade (de produção) para todos e muito mais petróleo a entrar, potencialmente, no mercado", comentou à Reuters um partner da Again Capital, John Kilduff.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em agosto, que ontem chegou a máximos de Novembro de 2014 antes de inverter para o vermelho, cede agora 2,32% para 71,67 dólares por barril.

Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 1,56% para 73,37 dólares – isto após já ter negociado no valor mais alto desde outubro de 2018.