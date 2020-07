Bolsas europeias em alta com indicadores económicos a dar força e após "rally" da China

07h36

Europa prepara-se para seguir "rally" da China com futuros a subir

Os futuros do pan-europeu Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores cotadas da Europa - sobem 0,9%, apontando para uma abertura de sessão em alta, após nova boa prestação das bolsas na China, durante a madrugada em Lisboa.



As ações em Xangai subiram mais de 4%, com o volume de negociação superior ao normal, depois de na sexta-feira da semana passada o índice CSI, agrupador da bolsa de Xangai e da bolsa de Shenzhen, ter tocado em máximos de cinco anos.



Agora, os investidores continuam a apostar em novas ações por parte dos bancos centrais em todo o mundo, para responder ao número crescente de novas pessoas infetadas com a covid-19.



Ainda no continente asiático, os índices do Japão (+1,3%), Hong Kong (+3%) e da Coreia do Sul (+1,4%) acumularam todos fortes ganhos. Por esta altura, os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,9%, depois de o encerramento de Wall Street na sexta-feira, devido ao feriado.



Apesar dos fortes ganhos, a Organização Mundial de Saúde reportou a maior subida diária de infeções a nível global este fim-de-semana, com o número de casos a superar os 11,4 milhões.



Também a travar maiores ganhos estão as previsões do Goldman Sachs sobre a economia dos Estados Unidos, com o banco a apontar para uma recuperação mais lenta.