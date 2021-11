Europa com ganhos ligeiros. Ouro e libra sobem à boleia da inflação

09h16

Stoxx 600 no verde com media e tecnologia em destaque

O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas do velho continente, está a negociar em terreno positivo, a valorizar 0,17% para 490,10 pontos.



Os investidores europeus estão ainda à espera de dados sobre a inflação na Zona Euro, que serão divulgados esta manhã.



Nesta altura, as empresas ligadas ao setor dos media e da tecnologia estão em destaque entre os ganhos, a valorizar 0,49% e 0,47%, respetivamente.



A travar maiores ganhos está a queda do setor do turismo, que cede neste momento mais de 1%.



A polaca InPost, que disponibiliza cacifos para entregas de encomendas, lidera as quedas no Stoxx 600. A empresa está a ceder mais de 12%, em reação à revisão em baixa do "outlook" para o resto do ano. De acordo com a empresa, é agora esperado um crescimento do comércio eletrónico mais modesto.



Já a Siemens Healthineers está a liderar os ganhos no Stoxx 600, a valorizar mais de 5% depois de ter anunciado a estratégia até 2025.



O PSI-20 está a liderar os ganhos nesta altura entre as principais praças europeias, a valorizar 0,39%. Enquanto a maioria das bolsas da Europa está em terreno positivo, ainda que com ganhos ligeiros, o índice inglês cede 0,19%, num dia em que a subida da inflação superou as estimativas dos analistas, atingindo o nível mais elevado em dez anos. Também o índice espanhol está no vermelho, a cair 0,13%.



Do lado dos ganhos, o índice alemão DAX valoriza 0,17%, o francês CAC 40 ganha 0,1%, a bolsa de Amesterdão valoriza 0,11% e a italiana ganha 0,28%.