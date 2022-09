Europa regressa ao vermelho. Petróleo no valor mais baixo desde janeiro. Ouro na zona de perigo

08h03

Europa regressa ao vermelho. Ásia com pior dia em mais de dois anos

As principais praças Europeias estão a apontar para uma abertura no vermelho, retomando assim as perdas verificadas na semana passada, depois de esta terça-feira terem estado a negociar em terreno positivo.





Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 1,09%, numa altura em que os investidores aguardam a Reunião do Banco Central Europeu, já esta quinta-feira, bem como um novo pacote de apoio às famílias por causa da crise energética, pela nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss.



Na Ásia, os principais índices registaram a maior queda desde maio de 2020, com as tecnológicas a registarem a maior queda, por serem mais prejudicadas por custos de empréstimo mais elevados e pelo cenário macroeconómico.



"Um dólar mais forte nunca são boas notícias para os mercados da Ásia", explicam analistas do Sanford C. Bernstein, numa nota vista pela Bloomberg.