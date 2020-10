Europa volta a mínimos de sete meses com covid-19 a travar investidores

07h15

Futuros da Europa respiram depois de três sessões seguidas a cair

Os futuros do índice Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, está a valorizar 0,7% na pré-abertura desta quinta-feira, apontando para uma abertura de sessão em alta, depois de três dias consecutivos a perder fôlego.



Os investidores aproveitaram as quedas robustas registadas nas últimas sessões para voltar a investir. Ainda assim, as novas restrições à circulação das pessoas em vários países europeus, com Alemanha e França entre as mais recentes nações a anunciarem medidas, continua a deixar um alerta nos mercados.



Os números de propagação continuam a ser alarmantes, com Itália, Espanha e o Reino Unido a apresentarem uma subida de casos recorde num só dia, na passada quarta-feira.



Nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500 - índice de referência em Wall Street - avança mais de 1%, depois da queda de 3,5% registada ontem.



Durante a madrugada em Lisboa, os índices asiáticos perderam força em algumas regiões, com exceção da China, cuja bolsa principal subiu 0,3%. No Japão, na Coreia do Sul e em Hong Kong os índices registaram quedas entre 0,1% e 0,8%. O Banco do Japão optou por manter as taxas de juro e os programas de compra de ativos inalterados.



Na China, um conjunto de empresas irá apresentar resultados trimestrais durante a sessão de hoje e os investidores estão confiantes que os valores confirmem a recuperação económica da China neste período.