Europa retoma perdas. Euro em mínimos de 20 anos face ao dólar. Gás e petróleo em alta

07h58

Ásia negativa. Europa retoma perdas, sem reabertura do Nord Stream

A Europa está a apontar para uma negociação em terreno negativo, retomando assim as perdas, depois de ter registado o melhor dia em dois meses na sexta-feira passada.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 2,93%. Isto, numa altura em que a reabertura do Nord Stream, o gasoduto russo que transporta gás para a Alemanha e Europa, continua sem data de reabertura. Em declarações esta segunda-feira, os dirigentes russos culpam as sanções aplicadas pelo ocidente, que dizem estar a atrasar a manutenção desta infraestrutura.



Mesmo que vários países tenham vindo nas últimas semanas a superar as expectativas de armazenamento de gás, o fecho do gasoduto ainda é um golpe que pode aprofundar a crise energética na região.



Do outro lado do mundo, na Ásia, a negociação também foi negativa, com os índices chineses a pesarem nas negociações, à medida que o país tem aumentado os confinamentos em cidades de grande dimensão. Ao mesmo tempo, o dólar segue a valorizar retirando força aos ativos do continente.



O índice MSCI Asia Pacific recuou para o valor mais baixo desde 2020, com apenas dois setores em terreno positivo.



Bancos centrais mais com posturas mais agressivas e "preocupações em relação ao crescimento económico da China por causa da estratégia da Covid-19 vão continuar a ser ventos contra o mercado de ações chinês a médio-prazo", indicam analistas do Nomura, numa nota vista pela Bloomberg.



Pela China, o Shangai Composite subiu 0,1%, enquanto no Japão, o Nikkei cedeu 0,1%. Em Hong Kong, o Hang Seng desvalorizou 1,6% e, na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,2%.



Ainda esta segunda-feira os investidores vão estar atentos ao anúncio do novo primeiro-ministro do Reino Unido. A favorita é Liz Truss, mas Rishi Sunak também está na corrida. O escolhido irá herdar uma economia a sofrer com a escalada da inflação e manifestações quase diárias devido aos custos da energia.



Já na quinta-feira, é esperada a maior subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, no dia em que realiza a tão antecipada reunião de política monetária.