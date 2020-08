Europa apanha boleia do "rally" em Wall Street e petróleo alivia de máximos

09h09

Bolsas europeias sem rumo definido

As bolsas europeias estão a negociar sem uma tendência definida esta quarta-feira, com os investidores receosos em relação ao futuro do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.





Isto depois de o líder da Casa Branca ter dito ontem que foi o responsável pelo cancelamento das conversações entre os Estados Unidos e a China, que deveriam ter acontecido no final da semana passada.





"Cancelei as conversações com a China", afirmou Trump esta terça-feira, no Arizona. "Não quero falar com a China neste momento". Questionado sobre se os Estados Unidos pensam retirar-se deste acordo de fase um, o presidente norte-americano disse apenas que "veremos o que vai acontecer".





Perante a possibilidade de uma nova escalada das tensões entre as duas maiores potenciais mundiais, os investidores estão hoje mais cautelosos. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe ligeiros 0,12% para 367,62 pontos, com as telecomunicações a animarem e as utilities a travarem maiores subidas.





Por cá, o PSI-20 desliza 0,16% para 4.400,59 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia.





Esta evolução na Europa acontece depois dos novos máximos históricos registados ontem em Wall Street pelo S&P500 e pelo Nasdaq, à boleia dos progressos na contenção da pandemia nos Estados Unidos, dados económicos e resultados acima do esperado e ainda a expectativa de um acordo em breve no Congresso para um novo pacote de estímulos à economia.