S&P500 e Nasdaq aliviam após série de recordes

07h36

Futuros em alta à boleia de novos máximos em Wall Street

Os futuros da Europa seguem a negociar em alta, após uma sessão maioritariamente positiva no continente asiático, ainda a beneficiar dos novos máximos históricos atingidos ontem em Wall Street e com esperanças que uma vacina contra o coronavírus surja em breve.



Os contratos futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - valorizam 0,7%, apontando para uma início de sessão positiva no continente. Já os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,3%, aliviando dos máximos.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática pintou-se quase toda de verde. As ações na Coreia do Sul (+1,2%) e no Japão (+0,4%) avançaram, mas os índices de Xangai, na China, (-0,5%) e de Hong Kong (-0,6%) perderam força.



Para lá da força do setor tecnológico, e dos máximos em Wall Street, os investidores estão atentos aos desenvolvimentos da vacina anti-coronavírus. Há várias farmacêuticas com vacinas na última fase de testes e algumas delas ficarão a saber os resultados finais ainda este mês.



É o caso da britânica AstraZeneca, cujos resultados serão divulgados a meio do mês. A empresa comprometeu-se a distribuir cerca de 30 milhões de doses no Reino Unido, até ao final deste mês.



A parceria entre a Pfizer e a BionTech poderá ser a próxima a saber os resultados, antes de uma reunião com a Food and Drug Administration, marcada para final de outubro.