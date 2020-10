Europa cede às perdas com indústria e tecnologia a penalizar

há 55 min. 08h47

Dólar cai pelo quarto dia para mínimos de um mês

O índice que mede a força do dólar dos Estados Unidos face às principais divisas mundiais está em queda pela quarta sessão consecutiva e no nível mais baixo em um mês, com o otimismo em torno dos novos estímulos no país a sustentar um maior apetite pelo risco.





"O otimismo clássico do acordo orçamental" está a aparecer nos mercados, juntamente com a subida das yields do Tesouro e das ações, disse à Bloomberg Vishnu Varathan, diretor de economia e estratégia do Mizuho Bank Ltd. em Singapura.





Em sentido contrário, o euro está a subir 0,29% para 1,1855 dólares, um máximo de 21 de setembro.