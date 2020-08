Ouro sofre maior queda em sete anos em dia de forte alta nas bolsas

17h06

Trump, vacina e China dão força à Europa

As principais praças europeias ganharam mais de 1% esta terça-feira animadas pelo anúncio de registo de uma vacina contra o novo coronavírus pela Rússia, bem como pelo sentimento de confiança dos empresários alemães e após Donald Trump ter dito estar a ponderar uma redução nos impostos sobre os ganhos de capital.



Outro fator a pesar nos índices do Velho Continente foi a subida homóloga de 16,4% nas vendas de automóveis na China em julho. Este foi o quarto mês consecutivo de crescimento das vendas no maior mercado automóvel mundial e impulsionou as ações das fabricantes automóveis.



O Stoxx 600, que agrega as maiores cotadas europeias, avançou 1,67%, para máximos desde 23 de julho.



Os ganhos estenderam-se aos principais mercados europeus, com o alemão DAX a subir 2,05%, o parisiense CAC-40 a ganhar 2,41%, enquanto o londrino FTSE avançou 1,71% e o espanhol Ibex-35 escalou 2,97%.



Entre as cotadas que mais valorizaram contam-se as fabricantes automóveis alemãs, com a BMW e a Volkswagen a acelerarem mais de 5%, enquanto a Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, avançou 3,47%.



Também os setores das viagens e do petróleo e gás registaram ganhos robustos.