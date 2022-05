Kremlin à beira do "default". Ações europeias recuperam e petróleo sobe

há 23 min. 08h46

Ouro quebra ciclo de cinco dias de ganhos e cai horas antes das minutas da Fed

Depois de cinco dias consecutivos de ganhos, o ouro segue a cair horas antes de serem reveladas as minutas da última reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

O "rei" dos metais derrapa 0,41% para 1.858,74 dólares a onça, caindo assim de máximos de duas semanas. Os investidores aguardam com expectativa as minutas do encontro da Fed que ocorreu nos dias 3 e 4 de maio à procura de sinais sobre o futuro da política monetária nos EUA.

Nesta reunião, o banco central liderado por Jerome Powell anunciou uma subida de 50 pontos base da taxa de fundos federais, o maior aumento em 22 anos, que passou assim para um intervalo entre 0,75% e 1%. Na reunião de março, a Fed já tinha subido a taxa diretora pela primeira vez desde dezembro de 2018, em 25 pontos base.

"Embora reconheça que temos assistido a um impulso do ouro, estou cético sobre quanto tempo este pode durar, até que consiga manter os ganhos face ao dólar", comentou Jeffrey Halley, analista da Oanda numa nota de "research" citada pela Bloomberg.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg – que comprara o "green cash" com 10 divisas rivais – inverte a tendência negativa dos últimos dias e ganha 0,11% para 101,96 pontos. Já o euro cai 0,44% para 1,0687 dólares.