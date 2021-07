Bolsas europeias a negociar no vermelho. Preços do petróleo a disparar com impasse da OPEP+

há 9 min. 09h30

Europa no vermelho com petróleo a disparar com impasse na OPEP+

As praças europeias estão a negociar no vermelho esta manhã, com os investidores atentos ao disparo dos preços do petróleo, já que a OPEP+ continua sem chegar a um acordo sobre o aumento da produção.



O Stoxx 600, que agrupa as 600 principais cotadas da Europa, cede 0,18% esta manhã. Enquanto o setor ligado ao petróleo e gás lidera os ganhos, a avançar 0,71%, seguido pelo setor do turismo e lazer (0,55%), o setor automóvel regista a maior queda, a ceder 0,98%. Também os setores da banca e indústria estão a ceder, a perder 0,57% e 0,30%, respetivamente.



Nas praças europeias, apenas a bolsa de Amesterdão está no verde, a avançar 0,09%. O espanhol IBEX 35 cede 0,35%, o alemão DAX cai 0,63%, o francês CAC40 cai 0,37% e o FTSE 100 cede 0,14%. O PSI-20, que até abriu em terreno positivo, com ganhos muito ligeiros, inverteu a tendência e está agora a cair 0,02%.