Falta de progressos nos estímulos dos EUA trava ações europeias

há 12 min. 08h29

Sinais de recuperação da procura animam petróleo

O petróleo segue em alta nos mercados internacionais, impulsionado pela expectativa de um aumento da procura, que deverá ser acelerado pela vacinação generalizada contra a covid-19 no próximo ano.





A primeira vacina prevista para distribuição nos EUA ganhou o apoio de um painel de conselheiros do governo, ajudando a abrir caminho para a autorização de emergência pela Food and Drug Administration. O dólar também retomou a sua tendência de queda, tornando as matérias-primas denominadas em dólares mais atrativas.





A procura global por gasolina e diesel atingiu um máximo de dois meses na semana passada, de acordo com um índice compilado pela Bloomberg, sugerindo que o impacto da mais recente vaga de confinamentos está já a diminuir.





Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, avança 0,51% para 47,03 dólares, enquanto o Brent, transacionado em Londres, valoriza 0,50% para 50,50 dólares.