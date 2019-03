Bloomberg

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,17% para 5.177,40 pontos

Stoxx 600 caiu 0,12% para 376,84 pontos

S&P 500 valoriza 0,07% para 2.807,42 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 1,3 pontos para 1,262%Euro cede 0,19% para 1,1223 dólaresPetróleo cai 0,56% para 67,45 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias pouco definidas

As praças europeias fecharam o dia sem uma tendência definida, com alguns índices a caírem e outros a subirem, numa altura em que os investidores continuam receosos em relação ao crescimento da economia mundial. Isto num dia em que os EUA divulgaram que a economia norte-americana desacelerou mais no quarto trimestre de 2018 do que o estimado anteriormente. Apesar disso, o crescimento do PIB no total do ano manteve-se nos 2,9%.

A travar a queda das bolsas estão as notícias sobre as cedências da China aos Estados Unidos nas negociações comerciais que recomeçaram esta semana, aumentando a probabilidade de haver um acordo que acabe com a atual disputa comercial.

Ainda assim, os investidores continuam cautelosos, devido à elevada incerteza sobre a economia mundial, numa altura em que o desfecho do Brexit ainda é incerto.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, terminou o dia a cair 0,12%, numa sessão em que os índices variaram entre uma descida de 0,53% (da bolsa italiana) e uma subida de 0,56% (da praça londrina).

Já o índice nacional PSI-20 terminou a sessão a subir 0,17%, ajudado pelos ganhos da Jerónimo Martins e do grupo EDP.

Juros sobem na Zona Euro

Os juros da dívida portuguesa a dez anos seguem em alta, acompanhando a tendência da generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações a dez anos avança 1,3 pontos para 1,262%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 3,4 pontos para 1,090%. Em Itália, os juros a dez anos crescem 3,1 pontos para 2,484%, e na Alemanha avançam 1,0 ponto para -0,071%.



Esta evolução acontece depois de o presidente do BCE ter admitido introduzir medidas para mitigar os efeitos da taxa negativa dos depósitos, que tem penalizado a rentabilidade do setor financeiro, e numa altura em que os investidores "digerem" as mensagens mais cautelosas dos principais bancos centrais do mundo, que puseram um pé no travão no seu processo de normalização da política monetária.



Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de março de 2019

O dólar está a avançar contra todas as divisas dos países do G-10, beneficiando dos alegados avanços nas negociações entre os EUA e a China. De acordo com a Reuters, as autoridades chinesas apresentaram propostas que foram mais além do que no passado, incluindo sobre um dos pontos mais sensíveis que passa pelo alegado "roubo" de tecnologia norte-americana por parte das empresas chinesas. Contudo, a agência também nota que o acordo ainda não está como os EUA querem, existindo ainda divergências entre as duas partes.O aumento da probabilidade de haver um acordo que acaba com a atual disputa comercial está a impulsionar o dólar. O índice da Bloomberg para o dólar está em máximos de duas semanas ao valorizar 0,44%, acumulando três sessões consecutivas de ganhos.Mais um tweet de Trump que pressiona a cotação do barril. O presidente norte-americano voltou a pedir à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumentem a oferta no mercado de modo a que o preço do petróleo baixe. "É muito importante que a OPEP aumente a oferta de petróleo. Os mercados mundiais estão frágeis, o preço do petróleo está a ficar muito alto", escreveu Donald Trump no Twitter.Esta é a segunda vez este ano que o presidente norte-americano pede à OPEP para reverter o atual acordo que passa por cortar drasticamente a produção e, consequentemente, a oferta de petróleo no mercado, tendo como objetivo aumentar a cotação do barril. Mas estes apelos têm sido ignorados pelos países da OPEP, cuja estratégia se mantém em vigor.O crude, negociado em Nova Iorque, regista uma queda de 0,69% para os 59 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, desvaloriza 0,56% para os 67,45 dólares.O "metal precioso" está a desvalorizar 1,51% para os 1.289,82 dólares por onça, acumulando três sessões consecutivas de quedas. Esta é a maior descida desde 1 de março (1,51% também). Nas últimas semanas, o ouro até tinha vindo a ser beneficiado dada a incerteza dos investidores face à evolução da economia. Contudo, a valorização do dólar na sessão de hoje está a penalizar o ouro, levando-o novamente para níveis inferiores a 1.300 dólares.