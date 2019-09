Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,64% para 5.048,89 pontos

Stoxx 600 avançou 0,34% para 391,79 pontos

S&P500 avança 0,09% para 3.012,36 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 8,4 pontos base para 0,309%

Euro avança 0,04% para 1.1069 dólares

Petróleo em Londres cai 0,13% para 60,30 dólares o barril

Europa animada com apaziguar da guerra comercial

A última sessão da semana foi positiva para as bolsas europeias com o índice Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas da região, a subir 0,34% para 391,79 pontos.



Hoje, o destaque vai para o setor da banca na Europa, com dois bancos espanhóis a liderarem as subidas. O Banco Sabadell e o CaixaBank valorizaram cerca de 7%, beneficiando da decisão do BCE em anunciar medidas destinadas para colmatar o ambiente de taxas de juro negativas, como a isenção do pagamento dessas taxas de juro nos depósitos.





Por cá, também foi o BCP o grande impulsionador da bolsa nacional, que avançou 0,64% para 5.048,89 pontos. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 4,35%.





A apoiar os mercados bolsistas na Europa estiveram também as notícias vindas fora do outro lado do Atlântico. Depois de Donald Trump ter decidido adiar a imposição de mais tarifas sobre produtos chineses de 1 para 15 de outubro, hoje a China mostrou um tom apaziguador, ao encorajar empresas locais a comprarem produtos alimentares aos EUA, como carne de porco e soja.