Reuters

PSI-20 subiu 0,66% para 5.379,51 pontosStoxx 600 valorizou 0,16% para 387,53 pontosS&P 500 avança 0,39% para 2.899,54 pontosJuros da dívida portuguesa a dez anos agravaram-se 4 pontos base para 1,172%Euro aprecia 0,43% para 1,1302 dólaresPetróleo soma 0,99% para 71,53 dólares por barril, em LondresAs bolsas europeias fecharam em alta, mas com ganhos ligeiros. O Stoxx 600 caiu 0,18% no acumulado semanal, ainda que na sessão desta sexta-feira, 12 de abril, tenha subido 0,16% para os 387,53 pontos. O índice continua perto de máximos de agosto do ano passado."Os investidores estiveram sobretudo focados no início da época de resultados nos EUA, na última sessão de uma semana em que a reunião do BCE, o Brexit, as relações sino-americanas e a redução das estimativas de crescimento económico por parte do FMI foram os temas principais", explicavam os analistas do BPI no comentário de fecho.O setor automóvel e o setor da banca foram os que mais se destacaram pela positiva, graças aos resultados apresentados em Wall Street, com subidas superiores a 1%. Os investidores aguardavam com expectativa a divulgação dos resultados do JPMorgan e do Wells Fargo, dois dos maiores bancos norte-americanos. Ambos reportaram números acima do esperado, nomeadamente o JPMorgan cujos lucros foram recorde graças às subidas dos juros da Reserva Federal.As principais praças europeias também fecharam em alta, uma tendência que o PSI-20 seguiu. A bolsa nacional fechou a semana em máximos de seis meses e meio com a maior parte das cotadas em alta.Ao fim de seis sessões consecutivas a aliviar graças à decisão da agência de notação canadiana DBRS de subir a perspetiva da dívida de longo prazo de Portugal de estável para positiva, e depois de terem tocado num mínimo histórico de 1,132%, os juros da dívida portuguesa a dez anos voltaram a subir.A "yield" associada às obrigações portuguesas no prazo de referência agravou-se em 4 pontos base para 1,172%, mantendo-se, ainda assim, nos valores mais baixos de sempre.A moeda única resiste aos comentários feitos pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que reafirmou que o crescimento da economia europeia continua a abrandar e que os juros não deverão subir em breve, e prolonga os ganhos registados esta semana.Na sessão desta sexta-feira, o euro avança 0,43% contra o euro para os 1,1302 dólares.O petróleo acumula a sexta semana consecutiva de ganhos, o maior ciclo de subidas semanais desde 2016, numa altura em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tem vindo a cortar a produção, aliviando a oferta do mercado e contribuindo para o aumento dos preços.A tensão geopolítica na Líbia e a crise na Venezuela são fatores de preocupação pelo impacto que poderão ter sobre a procura, mas, para já, o efeito sobre os preços tem sido positivo para os investidores.O West Texas Intermediate (WTI) segue a valorizar 1,12% para os 64,3 dólares por barril. Já o Brent, negociado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas, avança 0,99% para os 71,53 dólares por barril.O ouro voltou às quedas nesta sexta-feira, ao depreciar 0,09% para os 1.291,35 dólares a onça, depois de ter negociado em alta na maioria das sessões desta semana. A prata é a matéria-prima que apresenta o desempenho mais positivo, com um ganho de 0,22% para pouco mais de 15 dólares.