Os investidores mostram-se otimistas com o andamento positivo da nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China, mas as indicações do BCE na divulgação dos relatos da última reunião de política monetária promoveram uma maior cautela nas bolsas. O petróleo cede terreno, depois de ter estado em máximos de três meses, e o paládio continua em território de máximos históricos a beneficiar do seu uso nos catalisadores automóveis.

Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,32% para 5.161,43 pontos

Stoxx 600 recuou 0,28% para 370,41 pontos

S&P 500 cede 0,39% para 2.773,75 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,7 pontos base para 1,512%

Euro desliza 0,03% para 1,1335 dólares

Petróleo desvaloriza 0,40% para 66,81 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias sem rumo definido com banca no vermelho

As principais praças europeias transacionaram sem tendência definida numa sessão em que apesar de ter chegado a tocar em máximos de 10 de outubro, o índice de referência europeu Stoxx600 acabou por fechar com uma queda de 0,28% para 370,41 pontos.



Isto no dia em que o Banco Central Europeu revelou que espera uma desaceleração económica no curto prazo mais acentuada do que anteriormente previsto e em que os responsáveis pela política monetária revelaram que a sua reunião de março será bastante importante em termos de veredicto sobre uma desaceleração na Zona Euro – e na medida em que se terá já uma ideia se é necessário financiamento adicional de longo prazo na banca. Perante estas indicações, a maior parte da banca europeia fechou no vermelho.



A acompanhar a queda do índice Stoxx600 esteve o lisboeta PSI-20, que terminou o dia a cair 0,32% para 5.161,43 pontos.

Juros sobem na generalidade da Europa mas aliviam em Portugal

Os juros associados à dívida a 10 anos estão a subir na generalidade da Europa, exceto em Portugal e Itália. Os juros da dívida portuguesa nessa maturidade seguem a ceder 0,7 pontos base para 1,512% e a "yield" de Itália desce 2,7 pontos base para 2,833%.

Já a taxa remuneratória para as obrigações alemãs a 10 anos sobe 2,9 pontos base para os 0,129%, a par dos juros da dívida espanhola – que somam 0,3 pontos base para 1,203% - e da dívida britânica, que no mesmo prazo sobem 2,6 pontos base para os 1,207%.

Dólar ganha com otimismo na frente comercial

A nota verde segue a ganhar ligeiramente face às principais congéneres, sustentada pela convicção crescente de que as conversações comerciais entre Washington e Pequim vão saldar-se num acordo entre as duas partes. A moeda norte-americana já esteve a recuar, dado que a expectativa de um acordo comercial entre os EUA e a China fez aumentar o apetite pelo risco – com os investidores a não estarem tão concentrados nos ativos-refúgio. Além disso, o índice de Filadélfia para fevereiro caiu para o mais baixo nível em mais de um ano, o que debilitou momentaneamente o dólar.



No entanto, a divisa dos EUA voltou a apreciar-se ligeiramente, com uma subida do índice da Bloomberg para o dólar e uma valorização face à moeda única europeia. O euro segue a ceder 0,03% para 1,1335 dólares.

Petróleo cede terreno com aumento das reservas nos EUA

As cotações do "ouro negro" seguem em baixa nos principais mercados internacionais, pressionadas pelo aumento dos inventários norte-americanos de crude na semana passada. Os stocks desta matéria-prima registaram um acréscimo de 3,67 milhões de barris entre 11 e 16 de fevereiro, naquela que foi a quinta semana consecutiva de aumento das reservas. Os analistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para um aumento médio de 3,1 milhões de barris.



O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril segue a recuar 0,70% para 56,76 dólares por barril. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – segue também no vermelho, com os preços do contrato para entrega em abril a desvalorizarem 0,40% para 66,81 dólares. Na sessão de hoje, o Brent já esteve em máximos de três meses, nos 67,31 dólares, animado pela expectativa de um acordo comercial entre os EUA e a China.

Paládio é o metal precioso mais valioso

O paládio segue a sustentar os seus ganhos, depois de ter atingido ontem um máximo histórico nos 1.505,46 dólares por onça. É neste momento o mais valioso dos quatro principais metais preciosos (ouro, prata e platina). Esta escalada tem sido sobretudo alimentada por uma forte escassez de oferta imediata numa altura em que as fabricantes automóveis tentam obter mais paládio de modo a cumprirem os controlos mais rígidos em matéria de emissões poluentes. É que o paládio é um componente-chave nos aparelhos de controlo da poluição para automóveis e camiões e cerca de 80% do paládio acaba nos exaustores dos carros. É também utilizado na eletrónica, joalharia e odontologia.



Desde meados de agosto do ano passado, este metal branco já valorizou perto de 80%, estando agora mais caro do que o ouro (que segue hoje a ceder 0,5% para 1.332,02 dólares por onça). Uma das razões prende-se com o facto de o ouro já não estar a conseguir capitalizar como antes o seu estatuto de valor-refúgio, com os investidores a desviarem mais as suas aplicações para a dívida norte-americana e para moedas consideradas mais seguras (como o dólar, o iene e o franco suíço) em tempos de incerteza nos mercados.