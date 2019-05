As bolsas europeias fecharam com quedas acentuadas, pressionadas pelos receios em torno da guerra comercial. Os investidores preferiram refugiar-se em ativos considerados mais seguros, o que ditou a descida dos juros, com a dívida nacional a atingir um novo mínimo histórico.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 recuou 1,29% para 5.233,02 pontos

Stoxx 600 caiu 1,37% para 381,64 pontos

S&P 500 desvaloriza 1,55% para 2.887,15 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 3,2 pontos base para 1,092%

Euro desce 0,13% para 1,1185 dólares

Petróleo cai 1,5% para 70,17 dólares por barril, em Londres

Guerra comercial volta a pressionar bolsas

As bolsas europeias fecharam mais uma sessão com quedas avultadas, a refletir os receios de que os EUA apliquem as novas tarifas sobre as importações chinesas. Em causa está a ameaça de Donald Trump em aumentar de 10% para 25% as tarifas aplicadas a importações chinesas equivalentes a 200 mil milhões de dólares. A ameaça foi feita no domingo através da rede social Twitter e apontou a próxima sexta-feira como data limite. Isto numa semana em que está agendada uma viagem de responsáveis chineses, entre eles o vice-primeiro-ministro da China, aos EUA, para prosseguirem as negociações comerciais.

A surpresa da ameaça e a incerteza em torno desta questão está a deixar os investidores nervosos, o que tem ditado quedas acentuadas nas bolsas, com os investidores a procurarem ativos considerados mais seguros. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, recuou 1,37% para 381,64 pontos.

Já na bolsa nacional, o dia foi marcado também por ajustes técnicos de duas cotadas: a Galp Energia e a Jerónimo Martins. Estas duas empresas descontaram o dividendo que vão pagar aos seus acionistas, uma questão técnica que acaba por influenciar o rumo da bolsa. O PSI-20 cedeu 1,29%, completando assim a sexta sessão consecutiva de quedas, o que corresponde ao maior ciclo de perdas em oito meses.



Juros portugueses atingem novo mínimo: abaixo de 1,1%

As taxas de juro estão a descer na generalidade dos países europeus, com os investidores a refugiarem-se na dívida soberana e a fugirem de ativos considerados mais arriscados, como as ações. Este comportamento provoca uma descida dos juros, o que, no caso de Portugal, se traduz em novos mínimos. A taxa de juro associada à dívida a 10 anos de Portugal está a descer 3,2 pontos base para 1,092%.

A taxa da dívida alemã segue a mesma tendência, recuando 4,2 pontos base para -0,036%.

Lira turca afunda para mínimos de sete meses

A moeda turca está a registar uma descida acentuada, depois de ter sido noticiado que as eleições municipais de Istambul foram anuladas. Os investidores estão a interpretar esta anulação como mais uma prova de influência do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sobre instituições independentes. Algo que provocou a queda abrupta da lira e também do mercado bolsista. A lira está a perder quase 2% contra o dólar e este ano já deprecia mais de 14%.

Petróleo desliza com mais oferta da Arábia Saudita

Os preços do petróleo acentuaram a queda, depois de ter sido noticiado que a Arábia Saudita está a aumentar a sua oferta aos clientes asiáticos que deixaram de beneficiar da isenção nas sanções aplicadas pelos EUA ao Irão. Com o fim da isenção, os países deixaram de poder exportar petróleo daquele país. A Arábia Saudita vai vender matéria-prima adicional já em junho, de acordo com fontes próximas do processo.

A contribuir para a descida do preço do petróleo está também o impasse nas negociações comerciais entre os EUA e a China, com os receios a dispararem depois de Donald Trump ter ameaçado aumentar as tarifas de 10% para 25% sobre importações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares.

Estas duas questões estão a penalizar a negociação do petróleo, cujo barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a desvalorizar 1,5% para 70,17 dólares.

Investidores refugiam-se no ouro

O ouro está a subir, numa altura em que a guerra comercial está a levar os investidores a procurarem ativos considerados mais seguros do que o mercado de ações. O metal amarelo está a apreciar 0,21% para 1.283,75 dólares por onça.