Os mercados em números

PSI-20 apreciou-se em 0,20% para 5.129,02 pontos

Stoxx 600 avançou 0,04% para 358,67 pontos

S&P 500 ganha 0,55% para 2.695,79 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 4,6 pontos base para os 1,620%

Euro cede 0,20% para os 1,1457 dólares

Petróleo valoriza 0,97% para os 62,25 dólares por barril em Londres



Stoxx 600 com maior subida mensal em mais de três anos

O índice de referência europeu avançou uns ténues 0,04% para 358,67 pontos na sessão desta quinta-feira, 31 de janeiro, no terceiro dia consecutivo a transacionar em alta e em que beneficiou sobretudo dos ganhos conseguidos pelo setor petrolífero do Velho Continente.





O Stoxx 600 termina janeiro com uma valorização de 6,23%, o que representa a maior subida mensal desde outubro de 2015, pondo fim a um ciclo de três meses consecutivo a acumular perdas.





Num mês de ganhos generalizados nas bolsas mundiais, que em janeiro registaram o melhor mês de sempre, também o lisboeta PSI-20 conseguiu registar a maior subida desde fevereiro de 2015, isto depois de uma sessão em que se apreciou 0,20% para 5.129,02 pontos.





O primeiro mês de 2019 permitiu assim recuperar parcialmente das fortes perdas verificadas nos últimos meses do ano passado, em especial numa altura em que investidores e mercados mostravam preocupação quanto à incerteza relativamente ao desfecho da guerra comercial entre Estados Unidos e China e do processo do Brexit. Também os sinais de abrandamento da economia global contribuíram para essas quedas.





Na Europa, os setores da banca e da energia impulsionaram decisivamente para ajudar a prestação conseguida pelas bolsas europeias no primeiro mês de 2019.

Juros de Itália em mínimo de seis meses

Os juros a dez anos da dívida italiana terminaram a sessão com uma quebra de 1 ponto base para os 2,589%, depois de já terem descido 3,9 pontos base para os 2,560%, um mínimo de 23 de julho de 2018, apesar do gabinete de estatística estatal, o Istat, ter revelado que a economia italiana contraiu 0,2% no quarto trimestre, em comparação com o trimestre anterior, o que significa que o país está oficialmente em recessão.





Em Portugal, a tendência nos juros foi equivalente, com a remuneração a dez anos a cair 4,6 pontos base para os 1,620%, um mínimo de 19 de dezembro. Na Alemanha, o alívio na remuneração das obrigações com a mesma maturidade não se afastou dos já referidos, contando menos 3,9 pontos base que na sessão anterior e descendo aos 0,149%.





Euro arrastado pelo fraco crescimento alemão

A moeda única europeia segue a perder 0,20% para os 1,1457 dólares depois de quatro sessões de subidas, no dia em que o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, que é também membro do Banco Central Europeu, afirmou que o abrandamento económico na Alemanha deverá continuar nos próximos tempos, sendo que Berlim deverá apresentar um crescimento significativamente abaixo do esperado.





Petróleo fecha janeiro com maiores ganhos desde abril de 2016

O barril de Brent, referência para a Europa e negociado em Londres, segue a subir 0,97% para os 62,25 dólares. Esta subida, a terceira consecutiva, dita que o mês de Janeiro deva fechar com ganhos acumulados de cerca de 15,43%, tornando-se o primeiro mês de balanço positivo desde Agosto e o mês de maiores ganhos desde abril de 2016. O "irmão" West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, está a valorizar acima de 1% e já chegou a subir 2,10% para os 55,37 dólares, um máximo de novembro. Para o barril nova-iorquino, esta quinta-feira fecha o janeiro com a maior subida em 36 anos.





A puxar pelos preços do petróleo estão os dados recentemente divulgados que confirmam os cortes prometidos pela Organização de Países Exportadores de Petróleo e respetivos aliados. Paralelamente, uma Fed de abordagem mais branda e de otimismo renovado quanto ao crescimento da economia também está a contribuir para o sentimento positivo.





Ouro em máximos de nove meses

O ouro está a valorizar 0,08% para os 1.321,01 dólares por onça, mas já chegou a tocar os 1.326,33 dólares, um máximo de 26 de abril do ano passado. Esta é a terceira sessão consecutiva na qual o metal amarelo negoceia no verde, depois do anúncio da Fed de que não irá subir as taxas de juro nos próximos tempos, prejudicando as cotações do dólar, um ativo refúgio tradicionalmente alternativo ao ouro. Os receios em relação ao desenrolar do conflito comercial entre Estados Unidos e China são outro fator a puxar o brilho a este metal precioso.