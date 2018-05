Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,02% para 5.487,79 pontos

Stoxx 600 subiu 0,62% para 387,01 pontos

S&P 500 valoriza 1,01% para os 2656,17 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 6,1 pontos base para os 1,708%

Euro recua 0,36% para os 1,1945 dólares

Petróleo sobe 1,05% para 74,39 dólares por barril

As bolsas

A semana na Europa fechou com sentimento positivo, registando uma subida de 0,62% no agregador Stoxx 600, que completa desta forma o ciclo de ganhos mais longo desde 2015: um total de cinco semanas em alta. A impulsionar estiveram os sectores da tecnologia, petróleo e gás e matérias-primas. Em Lisboa, Galp e BCP impulsionaram o principal índice nacional, que fecha ligeiramente acima da linha de água. Do lado das quedas, pesou o CTT, que caiu 1,65%.

Nos EUA o sentimento foi semelhante, com o S&P 500 a valorizar acima de 1%. Esta sexta-feira conheceram-se os números do emprego nos EUA para Abril, que cresceram abaixo das expectativas. Já a taxa de desemprego na maior economia do mundo caiu para um mínimo de dezassete anos e meio.

Mercado de Dívida

O juro das obrigações nacionais sobem 6,1 pontos base para os 1,708%, voltando à trajectória ascendente que se verificou durante toda a semana excepto na última sessão. O instituto que gere a dívida pública portuguesa anunciou esta sexta-feira que regressa ao mercado na próxima semana. Serão realizadas duas emissões a cinco e dez anos, com as quais pretende obter até 1.250 milhões de euros.

Já a taxa associada à dívida alemã avançou 1,2 pontos para 0,544%, colocando o prémio de risco da dívida portuguesa nos 116,4 pontos base.

Euribor estáveis

As taxas Euribor mantiveram-se esta sexta-feira a três, seis e nove meses e desceram a 12 meses face a quinta-feira. Esta descida surge depois da Euribor a 12 meses se ter mantido inalterada em -0,189% durante 13 sessões consecutivas.

Euro volta a mínimos de Janeiro

Depois de um ligeiro alívio na última sessão, a moeda única europeia volta a terreno negativo e desvaloriza 0,36% face ao dólar, ficando a cotar nos os 1,1945 dólares. Contudo, o euro já tocou esta sexta-feira nos 1,911 dólares, uma quebra de 0,64% que coloca a moeda europeia a um nível que não se registava desde 9 de Janeiro. As quebras acontecem após a inflação na zona euro ficar aquém das expectativas, de acordo com os dados revelados pelo Eurostat na quinta-feira.

Petróleo em alta com expectativa sobre Irão

O barril de Brent, referência para a Europa, está a cotar nos 74,39 dólares, uma subida de 1,05%. Isto numa altura em que o mercado está mergulhado na incerteza, sem saber se Trump irá aplicar sanções ao Irão, um dos principais produtores de petróleo. O presidente americano terá de se pronunciar até ao dia 12 de Maio.

Rusal sofre com sanções, alumínio brilha

O alumínio lança-se na quarta semana de ganhos em cinco. Sobe 2,9% para os 2.334 dólares por tonelada na London Metal Exchange. O metal beneficia das sanções que os EUA impuseram à produtora russa Rusal, apesar de estas terem baixado de tom. A contribuir está também a queda na produção da Alunorte plant no Brasil, diz a Huatai Futures numa nota.