Fecho dos mercados: Bolsas europeias e dólar sobem à espera da Fed

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,38% para 5.440,80 pontos

Stoxx 600 avançou 0,52% para 376,88 pontos

S&P 500 valoriza 0,08% para 2.751,67 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,5 pontos base para 1,789%

Euro recua 0,32% para 1,2327 dólares

Petróleo sobe 0,48% para 65,20 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias em alta

As principais praças europeias estão a negociar em alta, numa altura em que a evolução da política nos Estados Unidos continua a dominar os mercados.

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de proceder a alterações na sua administração, substituindo Rex Tillerson por Mike Pompeo no cargo de Secretário de Estado, sendo este último visto como tendo uma posição mais dura em termos de política externa, tem levado os investidores a equacionar a possibilidade de estar mais próxima uma guerra comercial.

Há alguns dias Donald Trump determinou a aplicação de taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio. E, apesar de não estar ainda confirmado, fontes das agências de informação indicaram que os EUA se preparam para aplicar tarifas às importações chinesas no valor de 60 mil milhões de dólares. Tudo isto continua a marcar a evolução dos mercados mundiais mas os receios dos investidores estão um pouco mais atenuados porque, pelo menos por enquanto, essas medidas ainda não entraram em vigor e as consequências das mesmas ainda não se fizeram sentido.

Além disso, os investidores estão já de olhos postos na Reserva Federal dos EUA, que se reúne na próxima semana, para tentar perceber se vão existir mudanças na política monetária da maior economia do mundo.

Juros com quedas ligeiras

As taxas de juro recuaram na generalidade dos prazos e dos países, numa altura em que a perspectiva é de manutenção de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE). A taxa de juro a 10 anos de Portugal recuou 1,5 pontos base para 1,789%, enquanto a taxa alemã desceu 1,7 pontos para 0,576%.

Taxas Euribor descem a 3 meses, mantêm-se a 6 e 12 e sobem a 9 meses

As taxas Euribor desceram no prazo a três meses, mantiveram-se a seis e 12 meses e subiram a nove meses em relação a quarta-feira. A taxa a três meses desceu para -0,328%, enquanto as taxas a seis meses e 12 meses estabilizaram nos -0,271% e -0,191%, respectivamente. A taxa a nove meses subiu para -0,221%.





Dólar sobe à espera da reunião da Fed

A Reserva Federal (Fed) dos EUA só se reúne na próxima semana, mas os investidores estão expectantes. Não tanto pela decisão em si, já que se prevê que a Fed anuncie o primeiro aumento de juros deste ano. A expectativa está mais relacionada com as pistas que poderão ser deixadas sobre a necessidade, ou a ausência desta, de se acelerar o ritmo de subida de juros.

Petróleo sobe com diminuição das reservas mundiais

O petróleo segue em alta depois de a Agência Internacional da Energia ter divulgado que as reservas petrolíferas globais estão em queda iminente, mesmo com o aumento de produção dos EUA recorde. O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 0,56% para 61,30 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres e referência para Portugal, aumenta 0,42% para 65,16 dólares.