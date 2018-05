Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,26% para 5.498,05 pontos

Stoxx 600 subiu 0,63% para 387,44 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,33% para 2.646,12 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal subiu 1,7 pontos base para 1,693%

Euro recua 0,24% para 1,1964 dólares

Petróleo cai 0,34% para 72,88 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias em máximos de Fevereiro

As praças europeias subiram, com o Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a ganhar 0,63% para 387,44 pontos, tocando em máximos de Fevereiro. As bolsas europeias têm vindo a recuperar das quedas registadas em Fevereiro e Março, mês em que tocaram no valor mais baixo em mais de um ano. Desde então o tom tem sido de recuperação, com o índice Stoxx600 a subir quase 7%. A contribuir para os ganhos têm estado as apresentações de resultados de várias cotadas.



Esta quarta-feira os sectores que mais sustentaram os ganhos foram os da mineração, automóvel e tecnológico.



Na bolsa nacional a sessão foi marcada por quedas, com a Jerónimo Martins, que recuou 1,89% para 14,265 euros, bem como pela Galp Energia, que cedeu mais de 0,5%.

Juros sobem na Europa

As taxas de juro associadas à dívida subiram um pouco por toda a Europa. A taxa de juro associada à dívida de Portugal a 10 anos subiu 1,7 pontos para 1,693%. Já a taxa associada à dívida alemã avançou 2,2 pontos para 0,581%, colocando o prémio de risco da dívida portuguesa nos 111,2 pontos base.



Taxa Euribor sobe a nove meses e estabiliza nos restantes prazos

As taxas Euribor mantiveram-se hoje nos valores registados na última sessão, à excepção da taxa a nove meses, que subiu para -0,219%. Já a taxa a três meses fixou-se nos -0,329%, a Euribor a seis meses manteve-se nos -0,269% e a taxa a 12 meses ficou nos -0,189%.

Euro negoceia em mínimos de Janeiro

A moeda única europeia está a cair contra o dólar, num dia em que se aguarda pelo fim da reunião da Fed. Os investidores aguardam que a autoridade americana mantenha o preço do dinheiro no intervalo entre 1,5% e 1,75%. Mas a expectativa é que a Fed suba, pelo menos, mais três vezes a taxa de juro no país. O que aumentará o diferencial de juros entre os dois lados do Atlântico. Na Zona Euro a taxa de juro continua em zero e a previsão é que assim permaneça por mais tempo. O dólar beneficia deste efeito porque quanto maior for a taxa de juro maior será o retorno dos investimentos realizados nesta moeda. E actualmente os investimentos em dólares são mais atractivos do que em euros. Assim, o euro desce 0,24% para 1,1964 dólares.

Petróleo recua e alivia de máximos

Os preços do petróleo estão a descer, depois de nos últimos dias terem estado a negociar em níveis idênticos aos observados em Novembro de 2014. A condicionar a negociação desta matéria-prima têm estado, essencialmente, o aumento das reservas dos EUA e questões geopolíticas - nomeadamente a ameaça de os EUA em imporem sanções ao Irão. Esta sessão está a ser marcada por um alívio, com o barril do Brent a recuar 0,34% para 72,88 dólares.

Ouro recupera de mínimos do ano

O metal precioso está a recuperar dos mínimos do ano fixados na véspera, beneficiando do aumento das tensões geopolíticas, sobretudo relacionadas com o Irão e as relações entre os EUA e a China e a Rússia. Penalizado nas últimas sessões pela alta do dólar, o ouro está esta quarta-feira a subir 0,13% para 1.305,56 dólares a onça.