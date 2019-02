Fecho dos mercados: Bolsas europeias em máximos de outubro e petróleo com recorde anual

Os investidores mostram-se otimistas com o andamento positivo da nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China para um acordo comercial, tendo o Stoxx 600 marcado máximos de 10 de outubro. Também o dólar, cobre e petróleo seguem em alta, com o "ouro negro" no valor mais alto do ano.

Os mercados em números

PSI-20 somou 1,07% para 5.141,96 pontos

Stoxx 600 ganhou 1,41% para os 368,94 pontos

S&P 500 avança 0,88% para 2.769,89 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,2 pontos base para 1,648%

Euro cede 0,22% para 1,1271 dólares

Petróleo valoriza 1,90% para 65,80 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias em máximos de quatro meses

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valorizou 1,41% para os 368,94 pontos esta sexta-feira, 15 de fevereiro, atingindo máximos de 10 de outubro. No conjunto da semana, o índice acumula uma subida de 3%.



Praticamente todos os setores valorizaram, mas o destaque vai para o setor automóvel e o da banca. "Os sectores que lideraram a subida foram aqueles que tinham sido mais pressionados durante as primeiras horas do dia: bancário, automóvel", assinalam os analistas do BPI no comentário de fecho, apesar de hoje terem sido divulgados dados negativos nas vendas de veículos na Europa.



A maior parte das praças europeias também fechou em alta, como foi o caso da bolsa nacional. O PSI-20 subiu 1% na sessão de hoje, acumulando um ganho semanal de 1% após duas semanas negativas.



A tendência já era positiva nos mercados, mas os ganhos intensificaram-se depois do presidente norte-americano ter dito que as negociações com a China estão a correr "extremamente bem". "As tarifas estão a afetar muito a China, eles não as querem. E, honestamente, se conseguirmos chegar a acordo será uma honra para mim retirá-las", acrescentou Donald Trump. Na mesma linha, Xi Jinping disse hoje que se tinham registado "progressos importantes".



Nota também para a decisão de Trump de invocar o estado de emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México. É expectável que os Democratas avancem com uma ação judicial para impedi-lo, o que poderá causar mais crispação política nos Estados Unidos.



Juros aliviam na generalidade da Europa mas sobem no Reino Unido

Os juros associados à dívida a 10 anos estão a recuar na Europa, exceto no Reino Unido devido a um novo revés no Brexit – com Theresa May a viver ontem mais uma derrota no Parlamento britânico. O voto simbólico que tinha como intuito dar apoio à primeira-ministra do Reino Unido para as negociações com Bruxelas foi chumbado.





Os juros da dívida portuguesa nessa maturidade seguem a ceder 1,2 pontos base para 1,562% e outras "yields" de relevo na Europa estão também a aliviar. A taxa remuneratória para as obrigações alemãs a 10 anos desce 0,2 pontos base para os 0,102%, a par dos juros da dívida espanhola – que descem 0,3 pontos base para 1,239% apesar do anúncio de eleições antecipadas para 28 de abril. Em sentido contrário seguem os juros do Reino Unido, que no mesmo prazo sobem 0,9 pontos base para os 1,159%.

Dólar reforça valorização com avanços na frente comercial

A nota verde segue a ganhar terreno face às principais congéneres, a recuperar da queda de ontem resultante da forte redução das vendas a retalho nos EUA em dezembro, o que sugere uma forte desaceleração da atividade económica do país no final de 2018. Hoje, o anúncio de que as conversações comerciais entre Washington e Pequim estão a correr bem ajudou a renovar o otimismo na moeda norte-americana.