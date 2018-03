Com a perspectiva de que a Fed, agora liderada por Jerome Powell, eleve o custo do dinheiro, registou-se um movimento de venda de dólares nos mercados cambiais, com os investidores a aproveitarem mais-valias antes do esperado anúncio. Reina nos mercados a expectativa de que a Fed decrete um total de quatro subidas dos juros em 2018. Desta forma, o dólar segue em queda num índice que mede o comportamento da moeda americana face a um cabaz com as principais dividas internacionais.

Petróleo sobe para máximos de seis semanas com quebra das reservas americanas

O preço do petróleo volta a negociar em forte alta nos mercados internacionais, no segundo dia seguido de ganhos para o preço da matéria-prima. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe 2,58% para 69,16 dólares, isto depois de já ter transaccionado nos 69,40 dólares, o valor mais alto desde 2 de Fevereiro. Já o West Texas Intermediate (WTI) avança 2,42% para 65,08 dólares, num dia em que ao tocar nos 65,26 dólares já atingiu um máximo desde 5 de Fevereiro.





A contribuir para esta valorização do crude está a quebra das reservas petrolíferas norte-americanas registada na semana passada, a primeira descida num mês. E ainda a justificar a subida do preço do petróleo está a nota divulgada pelo Barclays em que o banco recomenda aos investidores que apostem na compra de petróleo.





Ouro aprecia-se com queda do dólar

O ouro está a valorizar 0,92% para 1.323,36 dólares por onça, beneficiando da queda do dólar, o que reforça o perfil de activo de refúgio do metal precioso.