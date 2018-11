As principais praças europeias encerraram com ganhos, numa altura em que os investidores aguardam pela reunião do G20. O petróleo recuperou de mínimos e o dólar desce.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,73% para 4.905,49 pontos

Stoxx 600 ganhou 0,20% para 358,10 pontos

S&P 500 recua 0,40% para 2.732,94 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 4,1 pontos base para 1,830%

Euro sobe 0,14% para 1,1383 dólares

Petróleo sobe 1,55% para 59,67 dólares por barril, em Londres

Bolsas no verde à espera do G20

As principais bolsas europeias negociaram em terreno positivo, com o índice de referência europeu Stoxx 600 a somar 0,20% para 358,10 pontos, isto depois de duas sessões consecutivas em queda.



Em linha com a generalidade das bolsas europeias, o lisboeta PSI-20, que tal como o Stoxx 600 tocou no valor mais alto desde 19 de Novembro, ganhou 0,73% para 4.905,49 pontos na segunda sessão consecutiva em alta. BCP e Galp Energia, com subidas ligeiramente superior a 1%, impulsionaram a bolsa nacional.



O optimismo registado no Velho Continente aconteceu num dia em que foi divulgado que a taxa de inflação na Alemanha cresceu 2,2% em Novembro face ao ano passado, menos duas décimas do que o valor verificado em Outubro. Este registo superou a meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE).



No entanto, esta foi uma sessão marcada pela expectativa dos investidores relativamente à cimeira do G20 que terá lugar em Buenos Aires, Argentina, durante o próximo fim-de-semana.

Juros aliviam na Europa

Os juros da dívida alemã a dez anos estão a recuar 2,7 pontos base para 0,322%. Isto enquanto, em Itália, a descida é ainda mais acentuada: a taxa no mesmo prazo está a aliviar 6,2 pontos base para 3,194%.

Por cá, os juros portugueses a dez anos estão a ceder 4,1 pontos base para 1,830% e, em Espanha, descem 3,8 pontos base para 1,505%.

Inflação atira dólar para as quedas

A moeda norte-americana está a recuar depois de os dados para a inflação dos EUA terem desiludido os investidores. O euro está a subir 0,14% para 1,1383 dólares.

O dólar inverte assim a tendência de subida registada à boleia das declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, na quarta-feira. Para o mercado, estas sinalizaram que a tendência de subida dos juros nos EUA pode estar perto do fim.

Crude recupera depois de cair abaixo dos 50 dólares

Os preços do "ouro negro" regressaram às quedas durante a sessão, deslizando para um mínimo de mais de um ano, depois de o presidente russo ter sugerido que nada vai fazer para estabilizar o custo da matéria-prima.

Contudo, as cotações de petróleo acabaram por inverter a tendência e entrar em terreno positivo. A recuperação começou assim que a Rússia aceitou a necessidade de reduzir a produção, em conjunto com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de acordo com fontes do sector citadas pela CNBC.

O barril do Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a subir 1,55% para 59,67 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) avança 2,57% para 51,58 dólares, recuperando da descida que atirou os preços abaixo dos 50 dólares por barril pela primeira vez desde Outubro do ano passado.

Powell anima ouro

O metal amarelo está a subir na sessão desta quinta-feira, graças às declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que aumentaram as expectativas de que o banco central vai subir lentamente as taxas de juro no próximo ano.

Neste cenário, o ouro está a subir 0,33% para 1.225,20 dólares por onça. "A pista da Fed de que estão perto do fim do ciclo de subida das taxas de juro apanhou os mercados de surpresa", referiu Jonathan Butler, analista da Mitsubishi, à CNBC, acrescentando que as "yields e o dólar caíram, o que suportou o ouro".