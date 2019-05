As bolsas europeias fecharam a sessão com quedas acentuadas, numa altura em que os investidores estão receosos em relação às negociações comerciais entre os EUA e a China. Algo que está a condicionar a negociação por todo o mercados, incluindo matérias-primas.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 1,78% para 5.107,86 pontos

Stoxx 600 deprecia 1,65% para 375,92 pontos

S&P 500 desvaloriza 1,15% para 2.846,21 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 2,6 pontos base para 1,113%

Euro aprecia 0,33% para 1,1229 dólares

Petróleo cai 0,55% para 69,98 dólares por barril, em Londres

Stoxx 600 com maior queda do ano

Após uma sessão de alívio, as bolsas europeias voltaram às quedas dado o nervosismo dos investidores face à disputa comercial entre os EUA e a China. O Stoxx 600, o índice que a agrega as 600 maiores cotadas europeias, desvalorizou 1,65% para os 375,92 pontos esta quinta-feira, 9 de maio, negociando em mínimos de 26 de março, ou seja, seis semanas.

Esta foi a maior queda do Stoxx 600 em 2019. Todos os setores europeus deram um contributo negativo, fecharam em baixa com especial destaque para a banca, para o setor tecnológico e ainda para o setor automóvel com quedas acima de 2%. Este último tem sido mais volátil perante as novidades na frente comercial por causa da sua exposição à China.

"Os mercados europeus encerraram com perdas acentuadas", assinalam os analistas do BPI no comentário de fecho, referindo que "a incerteza que paira sobre as negociações entre a China e os EUA e as declarações inflamadas do Presidente Trump convenceram muitos investidores a diminuírem a sua exposição aos mercados acionistas".

Neste momento faltam poucas horas para entrar em vigor o aumento de tarifas anunciado por Donald Trump sobre bens chineses (previsto para as 00:01 de sexta-feira em Washington). Antes disso, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, que está em Washington, fará os últimos esforços nas negociações para tentar fechar um acordo.

O pessimismo domina as bolsas, incluindo Wall Street, também porque o jornal Global Times, controlado pelo Estado chinês, noticiou que não é provável que haja um acordo que impeça o aumento das tarifas anunciado pelo presidente norte-americano, segundo a Bloomberg. Na quarta-feira, Donald Trump acusou a China de quebrar o acordo.



O PSI-20 não escapou às quedas, desvalorizando 1,78% para os 5.107,86 pontos. O índice acumula oito sessões de quedas consecutivas, "perdendo" 3,64 mil milhões de euros em capitalização bolsista.