Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,70% para 4.870,14 pontos

Stoxx 600 encerrou inalterado nos 357,39 pontos

S&P 500 valoriza 0,39% para 2.692,67 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,2 pontos base para 1,870%

Euro valoriza 0,44% para 1,1339 dólares

Petróleo recua 0,42% para 59,96 dólares por barril, em Londres

Powell deixa bolsas europeias sem direcção

Os investidores estiveram na expectativa durante a sessão europeia, num dia dominado pela ausência de direcção nos mercados. Estes aguardam por um discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que poderá dar pistas sobre o futuro da política monetária.

Isto depois de a estratégia do responsável ter sido novamente criticada por Donald Trump. Os investidores querem, por isso, perceber se Powell vai ser mais cauteloso na normalização da política monetária.

O Stoxx 600 Stoxx 600 encerrou inalterado nos 357,39 pontos. "Duvido que Powell altere a expectativa do mercado que aponta para um aumento das taxas de juro em Dezembro", afirmou Peter Boockvar, CIO da Bleakley Advisory Group, à CNBC.

Por cá, Lisboa escapou à indefinição da Europa. O índice de referência nacional avançou 0,70% para 4.870,14 pontos, numa sessão dominada pela subida de mais de 4,5% da Navigator e de mais de 11% da Pharol.

Juros aliviam na Europa

Os juros portugueses a dez anos estão a aliviar 1,2 pontos base para 1,870%, enquanto, em Espanha, a taxa está a descer 1,2 pontos base para 1,542%.

A tendência de alívio também se generaliza a Itália, com os juros no mesmo prazo a recuarem 3,1 pontos base para 3,257%. Já na Alemanha, seguem com estáveis nos 0,350%.

Euribor sem alterações

As taxas Euribor mantiveram-se estáveis pela 15.ª sessão consecutiva nos prazos a três e nove meses e pela terceira sessão a seis e 12 meses.

Dólar recua à espera de Powell

A moeda norte-americana está a recuar, num dia em que o foco está virado para o discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA. Os mercados já incorporaram as expectativas de que o banco central vai subir as taxas de juro mais duas vezes, mas recentes críticas de Donald Trump podem levar a Fed a ser mais cautelosa na normalização da política monetária.

O euro está a apreciar 0,44% para 1,1339 dólares. "O discurso de Powell estará em foco nos mercados e se [o presidente da Fed] optar por uma posição mais ‘dovish’", isso poderá penalizar o dólar, afirmou Morten Helt, estratega cambial do Danske Bank, à CNBC.

Aumento das reservas pressionam petróleo

Os preços do "ouro negro" estão a ser pressionados pela décima subida consecutiva das reservas de petróleo nos EUA. Mas também pelas dúvidas em torno de um possível acordo da OPEP para reduzir a produção, que poderá ser assinado na próxima semana.

O Brent, negociado em Londres, está a cair 0,42% para 59,96 dólares por barril, enquanto o WTI, em Nova Iorque, segue com poucas alterações nos 51,56 dólares.

As reservas de energia nos EUA aumentaram 3,6 milhões de barris na semana terminada a 23 de Novembro, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA. Isto compara com as expectativas dos analistas consultados pela Reuters de 769 mil barris.

Ouro perto de mínimo de duas semanas

O metal amarelo está a subir 0,45% para 1.220,49 dólares por onça, afastando-se de mínimos de duas semanas registados na sessão anterior. A recuperação do ouro acontece depois de o dólar ter começado a desvalorizar, devido à incerteza em torno do discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA.

O responsável vai discursar esta tarde e os investidores aguardam para saber se serão deixadas pistas sobre o futuro da política monetária dos EUA. Numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a postura do responsável máximo pela política monetária americana.