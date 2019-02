As bolsas europeias fecharam em alta, elevando para cinco as semanas consecutivas de ganhos, o que já não acontecia desde maio de 2018. Itália voltou a destacar-se, com os juros a dispararem devido à recessão económica e aos dados da inflação na Zona Euro.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,27% para 5115,02 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,29% para os 359,71 pontos

S&P 500 valoriza 0,31% para 2.712,48 pontos

"Yield 10 anos de Portugal avançou 2,1 pontos base para 1,641%

Euro avança 0,21% para 1,1472 dólares

Bolsas europeias sobem há cinco semanas consecutivas

O Stoxx600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valorizou 0,29% para os 359,71 pontos, acumulando uma subida semanal de 0,52%. As bolsas europeias completam assim um ciclo de cinco semanas consecutivas de ganhos, o maior desde maio do ano passado. Em janeiro, o Stoxx600 registou a maior valorização mensal em três anos.

O sentimento positivo foi generalizado aos vários setores, exceto o da banca. Os bancos italianos e espanhóis impediram maiores ganhos no Stoxx 600.

No caso de Itália, a banca foi afetada pela subida dos juros italianos após se saber que a economia do país entrou em recessão técnica. Já a banca espanhola apresentou resultados que ficaram aquém das expectativas: o CaixaBank (dono do BPI) viu os lucros crescer 17%, abaixo do esperado; e o Sabadell viu os lucros reduzirem-se em 54%.

Também as ações do Deutsche Bank sofreram com a divulgação dos resultados. As receitas encolheram pelo oitavo trimestre consecutivo, o que levanta questões acerca da sustentabilidade do crescimento do banco alemão.

As principais praças europeias tiveram comportamentos distintos. "As bolsas europeias encerraram em diferentes direções, com os investidores a digerirem os resultados e os indicadores económicos divulgados", assinalam os analistas do BPI no comentário do fecho. O PSI-20, o índice espanhol e o italiano - penalizadas pela banca - fecharam em baixa. Já a maior parte das restantes praças europeias fechou em alta.

Juros italianos disparam

Os juros italianos dispararam no mercado secundário, depois de ter sido confirmado que a economia italiana entrou em recessão. A acentuar a subida estiveram os dados de inflação da Zona Euro, que aumentam a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) vai prosseguir com a normalização da política monetária na região.

Assim, a taxa de juro implícita na dívida italiana a 10 anos sobe 15,8 pontos base para 2,747%. A "yield" a 10 anos de Portugal também avança 2,1 pontos para 1,641%, assim como os juros alemães, que crescem 1,7 pontos para 0,166%.

Euro sobe à boleia da inflação

A moeda única europeia subiu face ao dólar, a refletir os dados da inflação, que apontam para que o BCE não flexibilize a sua política monetária. O euro aprecia-se em 0,21% para 1,1472 dólares.





Petróleo sobe com OPEP apesar de desaceleração na China

As cotações do "ouro negro" seguem em alta nos principais mercados internacionais, apesar de novos sinais de abrandamento económico na China, o que deixa recear uma diminuição da procura de combustíveis. O índice dos gestores de compras no setor industrial chinês caiu em janeiro para o mais baixo nível em quase três anos, mostrando os danos que as tensões comerciais com os EUA estão a causar à segunda maior economia do mundo. A contrabalançar está o anúncio, feito hoje, de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) registou no mês passado a maior queda em dois anos.