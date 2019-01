Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,34% para 5.086,01 pontos

Stoxx 600 desceu 0,06% para 354,89 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,38% para 2.622,88 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,5 pontos base para 1,714%

Euro avança 0,29% para 1,1392 dólares

Petróleo cai 1,59% para 60,52 dólares por barril, em Londres

Crescimento mundial volta a pesar nas bolsas

Os receios em torno do crescimento económico estão a pesar no sentimento dos investidores. O dia foi de ganhos na maior parte da sessão das bolsas europeias, mas a abertura dos índices bolsistas dos EUA acabou por travar algum entusiasmo. Nem os resultados de empresas como a IBM, cujos números superaram as estimativas, conseguiram afastar a nuvem cinzenta.

As perspetivas de abrandamento da economia, numa altura em que nos EUA prevalece o bloqueio orçamental, estão a penalizar a negociação. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, fechou a cair 0,06% para 354,89 pontos, num final de dia em que algumas bolsas europeias conseguiram terminar com ganhos, como o caso do PSI-20.



A bolsa nacional terminou o dia a ganhar 0,34%, num dia em que a Jerónimo Martins se destacou, com uma subida superior a 2,5%.

Juros descem à boleia da incerteza

O nível de incerteza em relação ao crescimento económico está a ser determinante para os investidores se refugiarem em ativos considerados menos arriscados, como é o caso da dívida soberana. E isso está a contribuir para a descida dos juros associados às obrigações um pouco por toda a Europa. E Portugal não é exceção. A taxa de juro implícita na dívida portuguesa a 10 anos está a descer 1,5 pontos base para 1,714%. Já a bund está a recuar 1,1 pontos para 0,225%, o que coloca o prémio de risco da dívida nacional nos 148,9 pontos.

Euribor cai no prazo a 12 meses

As taxas Euribor estabilizaram nos prazos mais curtos (três e seis meses), enquanto no prazo mais longo (12 meses) subiu. Assim a Euribor a três meses fixou-se nos -0,308%, enquanto a taxa a seis meses se manteve em -0,237%. Já a Euribor a 12 meses caiu para -0,116%.

Libra negoceia acima de 1,3 dólares

As notícias sobre a possibilidade de o Reino Unido pedir um adiamento do Brexit, de forma a se conseguir chegar a um acordo e evitar uma saída desordenada do país da União Europeia, está a impulsionar a moeda britânica. A libra está mesmo a negociar acima de 1,30 dólares, atingindo o valor mais elevado desde Novembro.

Petróleo oscila entre a produção e o consumo

Os preços do petróleo estiveram grande parte da sessão em alta, a beneficiarem da perspetiva de que a produção de matéria-prima dos EUA está a abrandar ao mesmo tempo que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deverão implementar os cortes de produção acordados ainda no final de 2018.



Contudo, os receios em torno do crescimento económico mundial, que deverá provocar um menor consumo desta matéria-prima e dos seus derivados, estão a penalizar a negociação.

Assim, o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 1,59% para 60,52 dólares.

Ouro sobe há dois dias

O ouro está a subir, ainda que de forma ligeira, pela segunda sessão consecutiva, a beneficiar da queda do dólar face às principais moedas mundiais.