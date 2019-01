PSI-20 subiu 1,05% para 5.002,63 pontos

Stoxx 600 avançou 0,34% para 348,70 pontos

S&P 500 valoriza 0,81% para 2.603,43 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 2,4 pontos base para 1,659%

Euro desce 0,70% para 1,1388 dólares

Petróleo sobe 1,63% para 59,95 dólares por barril, em Londres

Bolsas no verde à espera da votação sobre o Brexit

As praças do Velho Continente mantiveram-se no verde na sessão desta terça-feira, à boleia da intenção de Pequim de combater o abrandamento da economia. As autoridades chinesas admitem cortar impostos para impulsionar a economia chinesa, que se prevê que deverá abrandar este ano.

O Stoxx 600 subiu 0,34% para 348,70 pontos. Isto apesar da cautela entre os investidores, no dia em que o parlamento britânico vai votar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Tudo aponta para que este acordo seja chumbado esta noite.

Por cá, o PSI-20 encerrou a ganhar 1,05% para 5.002,63 pontos. O índice de referência nacional, que chegou a tocar no valor mais alto desde 4 de dezembro, foi animado pelos ganhos da Jerónimo Martins. A retalhista disparou 8,99% para 11,76 euros, chegando a negociar em máximos de outubro durante a sessão.

Juros aliviam na Zona Euro

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a aliviar 2,4 pontos base para 1,659%, naquela que é a quinta sessão consecutiva de descida. Em Espanha, a tendência também é de alívio. Os juros no mesmo prazo estão a recuar 3 pontos base para 1,388%, enquanto na Alemanha descem 2,7 pontos base para 0,204%.

Euribor a três e seis meses em máximos de julho

As taxas Euribor mantiveram-se hoje em máximos de julho nos prazos a três e seis meses. Já a taxa a 12 meses avançou em relação a segunda-feira.

Libra recua antes da votação do Brexit

A moeda britânica está em foco, no dia em que o parlamento do Reino Unido vai votar o acordo de saída do país da União Europeia. Alguns analistas preveem que a libra vai recuar de forma significativa caso a primeira-ministra britânica, Theresa May, perca a votação por uma grande margem. A libra está a recuar 0,86% para 1,2753 dólares.

Por outro lado, o euro está a cair 0,70% para 1,1388 dólares, depois de a moeda única ter ficado sob pressão com a divulgação de dados fracos para a economia da Alemanha. A economia alemã cresceu 1,5% em 2018, o que corresponde ao ritmo mais lento desde 2013.

Petróleo sobe 2%

O "ouro negro" está a recuperar da queda da última sessão. O Brent, negociado em Londres, está a valorizar 1,63% para 59,95 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avança 2,32% para 51,68 dólares por barril.

Os investidores esperam, contudo, que esta recuperação seja temporária. "Qualquer subida dos preços não deverá ser sustentável na primeira metade do ano, simplesmente porque se espera que a procura pelo petróleo da OPEP seja mais baixa do que a produção prevista pela organização", afirma Tamas Varga, estratega da PVM, à CNBC.

Ouro recua com valorização do dólar

O metal amarelo está a recuar, pressionado pela valorização do dólar. A moeda norte-americana está a beneficiar da queda do euro, que foi penalizado por dados fracos para a economia alemã.

Ainda assim, o ouro mantém-se perto de máximos de seis meses, com os investidores à espera do voto do parlamento britânico sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Os preços do metal amarelo estão a cair 0,29% para 1.287,91 dólares por onça.