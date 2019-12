Na penúltima sessão da década, as bolsas negociaram em queda e com perdas próximas de 1%, enquanto o euro deu continuidade aos ganhos que o colocam em máximos de agosto face ao dólar e o Brent se encaminha para a maior valorização anual desde 2016.

Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,62% para os 5.236,59 pontos

Stoxx 600 recuou 0,85% para 416,17 pontos

S&P 500 deprecia 0,43% para os 3.225,95 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal aumenta sete pontos base para 0,426%

Euro avança 0,35% para 1,1216 dólares

Petróleo ganha 0,43% para 68,45 dólares em Londres





Bolsas europeias invertem para o vermelho

As principais bolsas europeias inverteram a tendência positiva das últimas duas sessões, nesta que é a véspera do final do ano. O Stoxx600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas, resume o sentimento com uma desvalorização de 0,85% para 416,17 pontos. As maiores perdas concentram-se nos setores da indústria e das telecomunicações, que descem mais de 1%. Os investidores mostram-se cautelosos perante a constante renovação de máximos históricos a que se tem vindo a assistir nas bolsas a nível mundial, pois, desta forma, a margem para novas subidas parece cada vez mais reduzida. A contribuir para as quedas está ainda a pouca liquidez que é característica do período festivo que se compreende entre o Natal e o ano novo.

O revés desta segunda-feira não causa, contudo, transtorno no que toca ao balanço global do ano nos mercados europeus, que se mantém num registo positivo. O Stoxx600 conta ganhos de 23,25% desde o início do ano.

Em Lisboa o PSI-20 desceu 0,62% para os 5.236,59 pontos, penalizado pela EDP e Jerónimo Martins, que desvalorizaram ambas mais de 1%.



Juros sobem na Zona Euro

As taxas de juro seguem a subir na área do euro, mantendo a tendência de agravamento já registada nas últimas sessões. A "yield" associada às obrigações de dívida pública de Portugal com prazo a 10 anos sobe sete pontos base para 0,426%, mantendo-se ainda abaixo da taxa de juro de 0,459% que os investidores exigem para comprar, no mercado secundário, títulos de dívida espanhola com a mesma maturidade.



Já a taxa de juro correspondente aos títulos soberanos da Alemanha agrava-se em 6,8 pontos para -0,190%, valor que apesar de negativo é o mais alto exigido para comprar "bunds" germânicas a 10 anos desde 30 de maio último. Nota ainda para a dívida italiana cuja "yield" a 10 anos cresce 4,1 pontos base para 1,407%.