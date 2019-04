O crescimento económico da China, que não abrandou como era esperado, está a estimular o otimismo nos mercados. Tanto as cotadas europeias como o petróleo beneficiam da evolução da segunda maior economia do mundo.

Bloomberg

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,54% para os 5.367,96 pontos

Stoxx 600 avançou 0,10% para os 389,59 pontos

S&P cai 0,19% para os 2.901,61 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 1,3 pontos base para 1,206%

Euro valoriza 0,15% para os 1,1298 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,17% para os 71,84 dólares o barril



Bolsas europeias em máximo de mais de sete meses

As principais bolsas europeias fecharam na generalidade em terreno positivo. O Stoxx600, o agregador que concentra as 600 maiores cotadas do Velho Continente, avançou 0,10% para os 389,59 pontos, mantendo-se no verde pela sexta sessão consecutiva. Durante a sessão, este índice chegou a alcançar os 390,34 pontos, após uma subida de 0,29%, a qual ditou um máximo de 8 de agosto do ano passado.



A sustentar a confiança dos mercados internacionais esteve o ritmo de crescimento da economia chinesa. Este manteve-se estável nos primeiros três meses do ano, apesar das disputas comerciais com os Estados Unidos, num sinal de que os estímulos adotados por Pequim estão a surtir efeito. A China cresceu 6,4%, quando as previsões apontavam para um abrandamento. Trata-se do mesmo ritmo de crescimento alcançado nos últimos três meses do ano passado, e o mais lento crescimento trimestral desde 2009, mas ainda assim entre os mais acelerados do mundo.



Por cá, o PSI-20 contrariou a tendência europeia. O índice nacional desceu 0,54% para os 5.367,96 pontos, com as cotadas do papel a pressionar: a Navigator desvalorizou mais de 2%, a Semapa caiu acima de 1% e a Altri apresentou perdas semelhantes a esta última.

Juros portugueses agravam há quatro sessões

Os juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 1,3 pontos base para os 1,206%, completando um ciclo de quatro sessões consecutivas de agravamento. As subidas acontecem depois de seis sessões de quebra consecutivas, as quais permitiram descidas sucessivas a mínimos históricos. Os juros nacionais quebraram a fasquia dos 1,2%, abaixo da qual se encontravam desde a última terça-feira.



Os juros da dívida germânica para a mesma maturidade seguem uma tendência semelhante: as bunds alemãs avançam há cinco sessões, terminando a sessão desta quarta-feira a somar 1,4 pontos base para os 0,079%.



Euro ganha ao dólar com ajuda da China

A moeda única europeia segue a valorizar 0,15% para os 1,1298 dólares. A nota verde perde força numa altura em que o crescimento da economia chinesa aumenta o apetite pelo risco entre os investidores. Paralelamente, vendas do retalho europeu acima do esperado e bons sinais da indústria do Velho Continente puxam o brilho à divisa europeia.



Petróleo toca máximo de novembro

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, segue com ganhos de 0,17% para os 71,84 dólares. Isto, depois de durante a sessão ter chegado a somar 0,77% para os 72,27 dólares, um máximo de 8 de novembro. O petróleo está a beneficiar das quebras nas reservas dos Estados Unidos combinadas com os sinais positivos da economia chinesa, que manteve o crescimento no primeiro trimestre ao invés de abrandar como esperado, conferindo melhores perspetivas ao petróleo do lado da procura.



Ferro desliza com recuperação de mina brasileira

As cotações dos contratos mais ativos de minério de ferro seguem com uma quebra de 2,6% para os 89,57 dólares, caindo de mãos dadas com os receios de excesso de oferta. A brasileira Vale anunciou que irá recomeçar as operações numa das maiores minas nas próximas 72 horas, depois do desastre ocorrido em janeiro numa das suas represas.