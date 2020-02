As principais praças europeias recuaram com o receio renovado quanto à abrangência e impacto do coronavírus. Propagação do Covid-19 impulsiona também o ouro para a cotação mais alta em sete anos e ajuda o Brent a completar maior ciclo de subidas em mais de um ano.

Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,45% para 5.411,21 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,86% para 430,19 pontos

S&P 500 cai 0,95% para os 3.354,07 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 3,6 pontos base para 0,231%

Euro cede 0,04% para 1,0801 dólares

Petróleo em Londres avança 0,25% para 59,27 dólares por barril





Stoxx600 recua de recorde com medo renovado do coronavírus

As principais praças europeias terminaram a sessão desta quinta-feira, 20 de fevereiro, a negociar em terreno negativo, sendo que o índice de referência europeu Stoxx600 recuou mesmo do máximo histórico ontem registado, encerrando a recuar 0,86% para 430,19 pontos.

Nota para o britânico FTSE que negociou em contraciclo ao registar uma pequena valorização. Já o lisboeta PSI-20 acompanhou a tendência verificada na generalidade do velho continente ao perder 0,45% para 5.411,21 pontos.

Apesar de o número de novos casos por infeção com o vírus Covid-19 estar a diminuir na China, surgem crescentes dúvidas acerca da fiabilidade dos dados divulgados pelas autoridades chinesas, sobretudo numa altura em que a propagação do coronavírus continua a chegar a cada vez mais países por todo o globo.

A agência Reuters escreve que os investidores estão a demonstrar uma apreensão cada vez maior sobre a possibilidade de o coronavírus acabar por ter um impacto negativo relevante nos resultados empresariais deste primeiro trimestre de 2020.

Juros caem na Zona Euro com ajuda do coronavírus

As taxas de juro dos países da Zona Euro transacionam em queda, com as obrigações soberanas na área do euro a beneficiarem da aposta dos investidores em ativos considerados mais seguros num contexto de preocupação crescente relativamente aos efeitos negativos do coronavírus para uma economia mundial em desaceleração.

A "yield" associada aos títulos de Portugal no prazo a 10 anos cai 3,6 pontos base para 0,231%, na terceira queda seguida que permitiu à taxa de juro lusa transacionar em mínimos de 6 de novembro último.

A tendência de descida é generalizada, com a taxa de juro correspondente aos periféricos a descer na maturidade a 10 anos: os títulos de Espanha, Itália e Alemanha caem respetivamente 3,9, 4,1, e 2 pontos base para 0,226%, 0,908% e -0,442%. Nota para a exceção da Grécia cuja "yield" no prazo a 10 anos sobe 0,7 pontos base para 1,495%.

Euro cai para mínimo de abril de 2017

A moeda única europeia deprecia pelo terceiro dia seguido contra o dólar, estando a ceder 0,04% para 1,0801 dólares. Por sua vez, a divisa norte-americana ganha valor há três dias consecutivos no índice da Bloomberg que mede o comportamento do dólar face a um cabaz composto pelas principais moedas mundiais.