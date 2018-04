Reuters

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,30% para 5.544,44 pontos

Stoxx600 avançou 0,35% para 383,18 pontos

S&P 500 valoriza 0,29% para 2.677,86 pontos

"Yield" 10 anos de Portugal sobe 4 pontos base para 1,70%

Euro recua desce 0,6% para 1,2213 dólares

Petróleo recua 0,12% para 73,97 dólares por barril em Londres

Bolsas sobem com resultados de cotadas a animarem

As bolsas europeias fecharam a sessão em alta ligeira, a beneficiarem sobretudo da apresentação de resultados das cotadas, num período marcado precisamente pela apresentação dos resultados conseguidos nos primeiros três meses do ano. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, subiu 0,35%.

O PSI-20 acompanhou esta tendência, ao somar 0,3%, num dia em que a Galp cresceu quase 2% e a Pharol, que apresenta os seus resultados esta segunda-feira, disparou mais de 6%.



Dólar dispara com "yield" das obrigações a caminho dos 3%

A moeda norte-americana arrancou a semana em forte alta, beneficiando com a escalada dos juros das obrigações soberanas dos Estados Unidos, que estão esta segunda-feira muito perto de quebrar a fasquia dos 3% no prazo a 10 anos.

A subida da "yield" dos títulos da dívida norte-americana para máximos de 10 anos acontece num contexto de preocupações com o excesso de oferta no mercado, bem como aos receios com a aceleração da inflação devido à alta dos preços das matérias-primas.

A queda no preço das obrigações (que variam em sentido contrário aos juros) está a levar os investidores a refugiarem-se no dólar, que segundo a Reuters atingiu esta segunda-feira um máximo de sete semanas.

O euro desce 0,6% para 1,2213 dólares (mínimo de duas semanas e meia) no início de uma semana em que os investidores estão também de olhos postos na reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu.

Ainda a impulsionar o dólar face ao euro estão as declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, que revelou sábado estar a estudar uma viagem à China, o que poderá aliviar a tensão nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Juros de Portugal sobem depois da Moody’s

Os juros dos títulos de dívida pública estão em alta esta segunda-feira, arrastados pela evolução das obrigações norte-americanas, com os analistas a salientarem também a alta das cotações das matérias-primas está a afastar os investidores do mercado de obrigações soberanas.

A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos estão a subir 4 pontos base para 1,70%, numa sessão em que os juros dos títulos espanhóis e alemães com a mesma maturidade registam uma subida semelhante.

A decisão surpresa da Moody’s, de não elevar o "rating" de Portugal para um nível fora de "lixo", está assim a ter uma influência pouco relevante no andamento dos juros de Portugal. O que se deverá explicar pelo facto de as outras duas agências mais relevantes (S&P e Fitch) já classificaram a dívida portuguesa no patamar de qualidade, o que permitiu alargar o leque de investidores que apostam na dívida portuguesa.

Taxas Euribor mantêm-se a três e 12 meses e sobem a seis e nove meses

As taxas Euribor mantiveram-se nos prazos a três e 12 meses, enquanto subiram a seis e nove meses. A taxa Euribor a três meses manteve-se assim nos -0,328% e a taxa a 12 meses fixou-se nos -0,189%. Já a taxa a seis meses – a mais usada nos créditos à habitação em Portugal – subiu para -0,270%, enquanto a taxa a nove meses avançou para -0,219%.

Petróleo alivia de ganhos

Depois de duas semanas a ganhar terreno, o petróleo está esta segunda-feira a corrigir, com o WTI em Nova Iorque a descer 0,8% para 67,85 dólares. O Brent, que negoceia em Londres, recua 0,12% para 73,97 dólares.

Nas últimas duas semanas a matéria-prima avançou mais de 10%, devido sobretudo ao compromisso assumido pela OPEP de manter os cortes de produção, apesar de o mercado já ter atingido um equilíbrio entre a procura e a oferta.

Alumínio regista a maior queda em sete anos

Os preços registaram fortes quedas, depois dos EUA terem admitido aliviar as sanções à russa Rusal. A perspectiva de alívio destas sanções fez com que as acções da empresa disparassem e que o alumínio subisse mais de 8%, o que corresponde à subida mais pronunciada dos últimos sete anos. Esta matéria recupera assim das fortes quedas registadas nas últimas semanas, precisamente devido às medidas impostas pelos EUA a empresas e oligarcas russos.