As bolsas voltam a ressentir-se perante os efeitos do coronavírus, que já se manifestam pesadamente no mundo empresarial. A queda no petróleo é evitada pela OPEP, que planeia um novo corte na produção.

Os mercados em números

PSI-20 recuou 2,20% para os 4.858 pontos

Stoxx 600 caiu 1,43% para os 380,76 pontos

S&P 500 desvaloriza 2,06% para os 3.065,79 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 5,6 pontos base para os 0,292%

Euro avança 0,53% para os 1,1195 dólares

Petróleo em Londres ganha 0,29% para os 51,28 dólares por barril



Vírus faz vítimas entre as empresas e sangria volta às bolsas

Se os números que dão conta da proliferação do coronavírus já estavam a assustar os investidores, as contas que se começam a fazer ao impacto económico fazem ressoar os alarmes.





As bolsas europeias voltam a deslizar fundo no terreno negativo, com o índice que agrega as 600 maiores cotadas, o Stoxx600, a resumir o sentimento com uma quebra de 1,43% para os 380,76 pontos. A maioria das grandes praças mostrou perdas próximas de 2%, com Espanha a ultrapassar os 2,5% e a Grécia a descer acima de 5%. Com as maiores desvalorizações estiveram os setores das matérias-primas, que afundou mais de 4%, mas também do turismo e o automóvel.