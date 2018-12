Reuters

Os mercados em números

PSI-20 recua 0,41% para os 4.803,42 pontos

Stoxx 600 desliza 0,60% para os 347,34 pontos

S&P 500 desvaloriza 1,07% para 2.622,17 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recuou 1,2 pontos base 1,663%

Euro cai 0,56% para os 1,1297 dólares

Petróleo cai 1,92% para 60,27 dólares por barril em Londres

Europa à beira do pior trimestre desde 2011

As principais bolsas europeias fecharam no vermelho. Os dados económicos divulgados esta sexta-feira, os quais revelam um abrandamento nas economias do Velho Continente e da China, reforçaram preocupações acerca do crescimento a nível mundial e empurraram o Stoxx600, para o terreno de negativo. O principal agregador europeu desceu 0,60% para os 347,34 pontos, aproximando-se do pior registo trimestral desde 2011- do início de Outubro até esta sexta-feira, as perdas já chegam aos 10,45%, tendo em conta o mínimo desta sessão.

Em Lisboa, o BCP e a EDP Renováveis foram dos títulos que mais pesaram no índice nacional. O PSI-20 caiu 0,41% para os 4.803,42 pontos.

Juros de Portugal renovam mínimos de Maio

Os juros das dívidas públicas dos países da Zona Euro voltaram a negociar em queda. A taxa de juro associada às obrigações soberanas de Portugal com maturidade a 10 anos cai 1,2 pontos base 1,663%, na sexta sessão consecutiva a aliviar, o que ajudou a que renovasse mínimos de Maio deste ano.

Também a "yield" correspondente aos títulos da dívida italiana a 10 anos desce 1,9 pontos base para 2,938%, no terceiro dia seguido em queda. Nota ainda para os juros das "bunds" germânicas a 10 anos que recua 3,2 pontos base para 0,253%.

A cedência do governo italiano às exigências de Bruxelas sobre a proposta orçamental transalpina continua a animar os investidores, já é agora menor a perspectiva de uma eventual aplicação de sanções contra Itália.



Euribor avançam para novos máximos a 6 e 12 meses

As taxas Euribor avançaram esta sexta-feira nos prazos a seis e 12 meses para novos máximos, para -0,238% e para -0,128% respectivamente.



Já no prazo a três meses permaneceu em -0,311%.



Euro aproxima-se do pior registo de 2018

A moeda única europeia sofreu com o a ascensão da "nota verde", desvalorizando 0,56% para os 1,1297 dólares, depois de já ter tocado os 1,1270 dólares na sequência de uma desvalorização de 0,80%. O valor mais baixo do ano para o euro, contra o dólar, foram os 1,1218 atingidos no passado dia 12 de Novembro. A divisa norte-americana vê nesta sessão uma ascensão relativamente a todas as moedas do G-10, excepto o yen, beneficiando do estatuto de activo refúgio numa altura de reduzido apetite para o risco, dados os fracos indicadores económicos.

Crude desvaloriza e WTI abaixo dos 52 dólares

O preço do petróleo negoceia em queda nos mercados internacionais, com o crude transaccionado em Nova Iorque (West Texas Intermediate) a perder 2,49% para 51,27 dólares por barril, estando assim a negociar abaixo da marca dos 52 dólares.

Já o Brent do Mar do Norte, transaccionado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, recua 1,92% para 60,27 dólares por barril.

A queda do petróleo acontece numa altura em que os investidores tentam avaliar as mais recentes indicações acerca do futuro da matéria-prima. Os países exportadores de petróleo (OPEP) e seus aliados (OPEP+) anunciaram cortes à produção já a partir do início de 2019 como forma de impulsionar os preços.

Contudo a perspectiva de crescimento da produção petrolífera norte-americana a partir de xisto betuminoso ameaça a eficácia da medida decidida pelo cartel de petróleo, o que levou já o grupo OPEP+ a admitir a possibilidade de novos cortes no segundo semestre do próximo ano.

Ouro sobe com queda do dólar

O metal precioso está a depreciar 0,18% para 1.239,72 dólares por onça, no segundo dia seguido em queda, o que atira o ouro para mínimos de 4 de Dezembro.

A contribuir para a desvalorização da matéria-prima, que deverá fechar a semana com saldo global negativo, está a subida do dólar nos mercados cambiais, o que diminui a atractividade do metal dourado enquanto activo de refúgio.