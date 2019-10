Os mercados em números

PSI-20 somou 0,16% para os 5.090,25 pontos

Stoxx 600 valorizou 0,16% para os 398,01 pontos

S&P500 avança 0,44% para 3.023,47 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançaram 3,7 pontos base para os 0,218%

Euro recua 0,15% para os 1,1084 dólares

Petróleo em Londres cai 0,54% para os 61,34 dólares o barril



Europa atinge máximo de quase 21 meses

O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, valorizou 0,16% para os 398,01 pontos. Esta foi a quinta sessão consecutiva no verde para este índice e a terceira semana com saldo positivo. Os ganhos acumulados dos últimos cinco dias ficaram nos 1,57% e a Europa ascendeu, desta forma, a um máximo de 1 de fevereiro de 2018.





O otimismo inundou os mercados, que até então se encontravam mais divididos, depois de os Estados Unidos anunciarem que estão quase finalizadas as secções que pertencem à primeira fase do acordo comercial com a China. O representante do Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, o secretário de Tesouro Steven Mnuchin e o vice primeiro-ministro chinês Liu He avançaram nas discussões via telefone, esta sexta-feira.