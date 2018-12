As principais bolsas europeias alinham-se em quedas acentuadas, com a maioria a afundar mais de 1%. O petróleo, que contava fortes ganhos, aliviou a valorização perante mais um comentário de Trump.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 0,35% para 4.921,15 pontos

Stoxx 600 perdeu 1,16% para os 354,27 pontos

S&500 encerrado devido a luto nacional pela morte de George H. W. Bush

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,7 pontos base para os 1,794%

Euro sobe 0,07% para 1,1351 dólares

Petróleo em Londres desce 0,48% para os 62,38 dólares o barril

Europa com quebras acima de 1%

Na Europa, as principais praças pintam-se de vermelho e registaram quedas pronunciadas. Amesterdão, Paris, Berlim, Londres e Madrid perderam mais de 1%. O Stoxx600, índice de referência no Velho Continente, caiu 1,16% para os 354,27 pontos.



As bolsas dos EUA estão encerradas por ser dia de luto nacional, em homenagem ao ex-presidente George H. W. Bush, que faleceu na passada sexta-feira, 30 de Novembro. Mas é do outro lado do oceano que chegam parte das notícias que estão a preocupar os mercados: a inversão da curva de rendimentos aumenta os receios de que a próxima recessão dos EUA esteja próxima, repetindo o padrão que se verificou nas grandes recessões dos últimos 40 anos.



O conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, em relação ao qual os receios aliviaram face à suspensão temporária das tarifas de parte a parte, volta a preocupar com Trump a declarar-se "um homem de tarifas" no Twitter, deixando uma ameaça para o caso de não conseguir chegar a acordo com Xi Jinping.

Por cá, o PSI-20 fechou com uma queda de 0,35% para 4.921,15 pontos, pressionado sobretudo pela Altri. A papeleira deslizou 7,15% para 6,10 euros, depois de ontem ter sido revelado que um dos seus accionistas decidiu sair da cotada.



Juros de Itália em mínimos de mais de 2 meses

Numa altura em que o Governo italiano se encontra em discussões quanto à proposta orçamental a apresentar à Comissão Europeia, em resposta à rejeição reiterada da primeira proposta, os juros da dívida a dez anos da economia transalpina vêem uma queda substancial: caíram 9,5 pontos base para os 3,060% esta quarta-feira. No mesmo dia, e no rescaldo de um debate "dramático" entre May e os deputados britânicos acerca do acordo do Brexit, o Reino Unido vê um agravamento de 3,5 pontos base para os 1,316% nos juros associados à dívida a dez anos.



Por cá, a taxa das obrigações a 10 anos descem 1,7 pontos base para os 1,794%, em contraste com os juros da dívida alemã com o mesmo prazo, os quais sobem 1,3% para os 0,276%.



Euribor a três meses estável há 20 sessões

As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três meses e subiram 0,001 pontos percentuais a seis e 12 meses em relação a terça-feira. A Euribor a três meses manteve-se hoje pela 20.ª sessão consecutiva em -0,316%, o que corresponde ao valor mais alto dos últimos de seis meses. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação subiu hoje para -0,246%, um novo máximo dos últimos seis meses, mais 0,001 pontos. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, foi hoje fixada em -0,141%, mais 0,001 pontos, um máximo de seis meses.



Euro espreita terreno positivo

A moeda única europeia ganha por pouco à nota verde com uma valorização de 0,07% para 1,1351 dólares, numa altura em que várias forças confundem os mercados. "O dólar está entre as correntes dos activos-refúgio, enquanto os mercados accionistas se mantêm voláteis e os investidores se realinham de acordo com as expectativas para 2019 em relação às taxas de juro da Fed", comenta o responsável de análise de mercado na Oanda, em declarações à Reuters.

Trump alivia ganhos do petróleo

Na véspera da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em Viena, Donald Trump voltou a pressionar o cartel no sentido de não implementar mais cortes na produção, que poderão fazer subir as cotações da matéria-prima. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos justificou o seu apelo com o facto de o mundo "não precisar" nem "querer ver" preços mais elevados. O barril de Brent, que chegou a registar subidas perto dos 2% durante a sessão, soma agora 0,48% para os 62,38 dólares.

Valor do paládio ultrapassa o do ouro

Depois de uma sucedânea de recordes que já dura há quatro meses, o valor da onça de paládio ultrapassou o do ouro esta quarta-feira. O paládio subiu 2,4% para um pico de 1.261,70 dólares por onça. Já o metal amarelo vê uma ligeira desvalorização, de 0,09% para os 1.237,37 dólares por onça. A Bloomberg Intelligence defende que o paládio deverá continuar a tendência positiva em 2019.