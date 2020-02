Os principais mercados europeus recuaram na sessão de hoje, com os receios relativos ao coronavírus a retraírem o apetite pelo risco. A moeda da União Europeia tocou em mínimos de dois anos face ao dólar e o petróleo continua a recuperar.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,32% para 5.331,96 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,02% para 431,08 pontos

S&P500 cai 0,10% para 3.376,20 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,7 pontos base para 0,286%

Euro recua 0,25% para 1.0847 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,72% para 56,19 dólares o barril

Bolsas europeias recua de máximos

Os principais mercados europeus fecharam o dia em queda, com o Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, desvalorizou 0,02% para os 431,08 pontos, num dia em que os receios sobre a propagação do coronavírus (Covid-19) voltaram à tona.





As autoridades chinesas divulgaram hoje que os casos infetados em Hubei, a província chinesa onde o vírus teve origem, aumentaram quase 50% para perto dos 60 mil. Isto porque houve um erro no método de contagem inicial e as entidades chinesas estavam a usar vários métodos distintos para diagnosticar os pacientes.