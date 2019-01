Os mercados europeus sentem a pressão do abrandamento da economia chinesa, com ageneralidade das praças a resvalar para terreno negativo. Já o petróleo mantém a tendência positiva face a uma diminuição das reservas.

Mercados em números

PSI-20 subiu 0,38% para os 5.087,36 pontos

Stoxx 600 recuou 0,25% para os 356,15 pontos

S&P 500 não negoceia devido ao feriado para assinalar o aniversário de Martin Luther King Jr.

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 2,4 pontos base para os 1,751%

Euro valoriza 0,04% para os 1,1367 dólares

Petróleo avança 0,03% para os 62,72 dólares por barril, em Londres



China desacelera, FMI corta e Europa sente a travagem

O agregador europeu de referência, o Stoxx 600, recuou 0,25% para os 356,15 pontos, ilustrando a tendência negativa vivida na maioria das principais praças europeias. As bolsas do Velho Continente fecham no vermelho num dia em que se acumularam os sinais desanimadores acerca da economia internacional: a China registou o menor crescimento no espaço de 30 anos e o Fundo Monetário Internacional reviu as projeções de crescimento para a Europa em baixa: para a entidade liderada por Christine Lagarde, 2019 será o pior ano da Zona Euro desde o início da retoma. As maiores perdas registaram-se no setor das utilities, que caíram mais de 1%.



Lisboa conseguiu escapar à maré vermelha, com o PSI-20 a somar 0,38% para os 5.087,36 pontos, rumando a um máximo de três meses. A puxar pelo índice nacional esteve o retalho, com a Jerónimo Martins a valorizar acima dos 3,5%.



Juros do Reino Unido aliviam em dia de diálogo sobre o Brexit

Os juros da dívida a dez anos do Reino Unido seguem a descer 3 pontos base para os 1,323%, no dia em que May deveria apresentar um plano B para o Brexit depois da primeira versão do acordo que propôs ter sido rejeitada. A primeira-ministra britânica limitou-se a oferecer abertura ao diálogo e prometeu maior participação dos deputados na negociação do Brexit, rejeitando tanto o adiamento do Brexit como a possível realização de um novo referendo.



Por cá, a tendência é inversa: os juros da dívida portuguesa com a mesma maturidade avançaram 2,4 pontos base para os 1,751%, depois de duas sessões de quebras. Na Alemanha a taxa remuneratória das obrigações cai 0,7 pontos base para os 0,255%, colocando o prémio da dívida portuguesa face à germânica nos 149,6 pontos base.



Euro sobe pela primeira sessão em cinco

A moeda única europeia está a valorizar 0,04% para os 1,1367 dólares, contando a primeira sessão de subidas desde a última segunda-feira. O euro segue pouco alterado face ao dólar numa altura em que o corte nas previsões de crescimento da economia europeia divulgado esta segunda-feira pelo Fundo Monetário Internacional retiram força à moeda única.



Petróleo mantém máximos de dois meses

O barril de Brent, referência para a Europa e negociado em Londres, está a avançar 0,03% para os 62,72 dólares. As cotações da matéria-prima posicionam-se no verde apoiadas pela quebra na produção norte-americana, que caiu para um mínimo de maio de 2018, de acordo com a Baker Hughes. A travar maiores ganhos está a incerteza quanto ao futuro comercial de dois dos maiores consumidores, EUA e China, que continuam a discutir um possível acordo comercial.



Cobre interrompe rally com travão da China

O metal laranja, que muitas vezes serve de barómetro para a economia global, aliviou os ganhos que tem vindo a acumular recentemente, face às notícias de que a economia chinesa viu o crescimento mais modesto dos últimos trinta anos no conjunto dos três meses que fecharam 2018. O cobre desce 0,9% para os 5.997,50 dólares por tonelada no London Metal Exchange (LME). A impedir maiores perdas está a esperança de que Pequim irá estimular a economia ao mesmo tempo que os inventários de cobre se mantêm em níveis baixos.