O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, fechou com uma desvalorização ligeira, apesar de as principais praças do Velho Continente terminarem a sessão a somar. O rumo incerto da guerra comercial entre Estados Unidos e China segue a abalar os mercados.

Os mercados em números

PSI-20 soma 0,33% para os 4.808,24 pontos

Stoxx 600 perdeu 0,02% para os 371,28 pontos

S&P500 sobe 0,68% para os 2.806,54 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravam 0,2 pontos base para os 0,161%

Euro perde 0,31% para os 1,1110 dólares

Petróleo em Londres recua 0,39% para 59,11 dólares o barril



Europa com queda ligeira

O clima económico é de incerteza a nível internacional, e a instabilidade económica reflete-se nas bolsas: o principal índice europeu, o Stoxx600, fechou com uma quebra ligeira de 0,02% para os 371,28 pontos, apesar de as principais praças se alinharem em terreno positivo. Amesterdão, Paris, Frankfurt e Madrid, todas mostraram ganhos no final do dia. O índice português PSI-20 não foi exceção, e avançou 0,33% para os 4.808,24 pontos, suportado por uma subida de quase 2% pelo BCP.





Os "tremores" que se sentem nos mercados acionistas têm como causa os sinais contrários que os protagonistas da guerra comercial – Estados Unidos e China – têm enviado. O presidente Donald Trump veio acalmar os mercados depois de, na última sexta-feira, se ter vivido um escalar acentuado do conflito comercial entre as duas nações. Washington elevou as tarifas sobre produtos chineses em resposta às novas taxas aduaneiras anunciadas por Pequim no final da semana passada. Já esta segunda-feira, à margem da reunião do G7, o presidente norte-americano anunciou que "a China ligou ontem à noite para a nossa equipa [negocial] e disse ‘vamos regressar à mesa’", tendo ainda reforçado que acredita nas intenções dos chineses de voltarem a negociar.