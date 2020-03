Os mercados em números

PSI-20 desceu 4,36% para 3.670,03 pontos

Stoxx 600 deslizou 4,86% para 284,63 pontos

S&P 500 desvaloriza 9,04% para os 2.465,88 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 23,9 pontos base para 1,043%

Euro valoriza 0,53% para 1,1166 dólares

Petróleo em Londres recua 8,86% para os 28,92 dólares o barril



Bolsas europeias afundam quase 5%

Nova sessão, novo rombo nas praças europeias. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, terminou o dia de hoje a desvalorizar 4,86% para 284,63 pontos, atenuando, ainda assim, a queda de dois dígitos registada a meio da sessão desta segunda-feira, dia 16 de março.



Depois de na passada quinta-feira, já ter conhecido uma queda de 11% - a maior descida de sempre -, hoje o cenário mantém-se, com os investidores a protagonizarem uma fuga aos ativos de maior risco, na incerteza sobre até quando o vírus SARS-CoV-2 vai permanecer.





0% e 0,25%.

O PSI-20 fechou a cair 4,36% para 3.670,03 pontos, sendo que a meio da sessão chegou a cair 7,57% para 3.547,01 pontos, o valor mais baixo desde 1993, ano em que o índice foi criado.

Apesar da concertação entre os maiores bancos centrais do mundo , todos a estimular as economias locais, os mercados continuam a registar quedas robustas. Ontem, a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu anunciar um novo corte de emergência nas taxas de juro diretores de 100 pontos base para o intervalo de entreTodos os índices europeus registaram grandes quedas, com destaque para o espanhol IBEX, que perdeu 7,88%. Já a bolsa de Milão desvalorizou 6,10% e a de Paris caiu 5,75%.Por cá, a bolsa nacional fechou em queda acentuada , mas com perdas bem inferiores aos mínimos da sessão, com uma recuperação na parte final da negociação que acompanhou a tendência seguida nas restantes bolsas mundiais.

Juros de Portugal ultrapassam barreira de 1%

Os juros da dívida nacional com maturidade a dez anos estão a escalar e chegaram a ultrapassar a barreira dos 1%, tocando a meio da sessão em máximos de maio do ano passado. Por esta altura a "yield" de referência das obrigações portuguesas dispara 23,9 pontos base para os 1,043%.



O mercado de obrigações não escapa à aversão ao risco generalizada por parte dos investidores e este cenário espalha-se também nos restantes países da Zona Euro. Na Alemanha, a referência para o bloco central, os juros a dez anos sobem 8,2 pontos base para os -0,469%.

Libra em mínimos de cinco meses. Euro galga terreno ao dólar

A libra estrelina recuou para mínimos de outubro do ano passado face ao dólar, depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter anunciado novos cortes de emergência na taxa de juro diretora do país. Nesta altura, a divisa britânica deprecia para os 1,2215 dólares.



Em sentido contrário, o euro ganhou terreno ao dólar norte-americano, ao valorizar 0,53% para 1,1166 dólares - beneficiando também com o corte por parte da Fed. Kenneth Broux, analista de forex da Société Générale dise à Reuters que "a moeda única da União Europeia está a ser vista como um ativo seguro face às rivais".



Para a semana, prevê-se que o Banco da Inglaterra anuncie mais medidas de estímulo na sua reunião, marcada para 26 de março, incluindo potencialmente reduzir ainda mais as taxas ou reiniciar o programa de QE ("quantitativa easing"). Segundo a Reuters, os mercados monetários já estão a precificar uma probabilidade de quase 30% de 25 pontos base.



Petróleo em queda livre para os 30 dólares. É um mínimo desde 2016

Depois de na sexta-feira passada, os preços do petróleo terem registado a maior desvalorização semanal desde 2008, hoje o cenário continua a agravar-se. O Brent, que serve de referência para Portugal tomba 12,08% para os 29,76 dólares por barril, ao passo que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) recua 8,86% para os 29,79 dólares.



O CFO ("chief financial officer") da petrolífera estatal saudita Saudi Aramco veio dizer que a empresa estava muito confortável com o preço do barril de petróleo a rondar os 30 dólares, o que agravou ainda mais as perdas no mercado petrolífero. Isto numa altura em que a procura pela matéria-prima continua a ser revista em baixa pelas principais instituições petrolíferas do mundo. Na semana passada, a OPEP e a IEA (Agência Internacional de Energia) alertaram para o rombo na procura durante este ano.



O derrame nos preços foi iniciado no início da semana passada, depois de um dos principais produtores, a Arábia Saudita, ter decidido que iria inundar o mercado com mais barris como forma de pressão à Rússia.

Ouro cai pela quinta sessão para menos de 1.500 dólares

O ouro, que tende a beneficiar de turbulência nos mercados de ações, devido à sua posição de refúgio (considerado um ativo mais seguro) não tem conseguido escapar às quedas gerais nos mercados e desvaloriza pela quinta sessão consecutiva.



O metal precioso desvaloriza 1,59% para os 1.505,45 dólares por onça, um valor mínimo desde 20 de dezembro de 2018. Neste patamar, significa que o ouro negoceia abaixo do nível médio móvel de 200 dias.



Desde que atingiu um pico nos 1.700 dólares por onça, no início da semana passada, o ouro já depreciou 200 dólares, mostrando que não está imune ao efeito do SARS-CoV-2.