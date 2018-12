Os mercados em números

PSI-20 avançou 1,30% para 4.647,16 pontos

Stoxx 600 subiu 2,02% para os 336,23 pontos

S&P 500 desliza 0,13% para os 2431,01 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal agrava 3,8 pontos base para os 1,722%

Euro valoriza 0,14% para os 1,1447 dólares

Petróleo sobe 0,08% para os 52,20 dólares por barril em Londres

Europa aproveita impulso de Wall Street

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos superiores a 1%, com todos os sectores a apresentarem uma valorização desta ordem. O Stoxx600 subiu 2,02% para os 336,23 pontos, depois de ter tocado mínimos de dois anos na última sessão, na qual se aproximou de entrar em "bear market".



O sentimento positivo na Europa sucede à recuperação de "última hora" das bolsas dos Estados Unidos, estiveram em forte queda ao longo do dia, mas conseguiram fechar com ganhos perto de 1%.



Em Lisboa, o PSI-20 fechou com uma subida de 1,30% para 4.647,16 pontos, com os pesos pesados BCP, EDP e Galp a puxarem pelo índice nacional.



Juros portugueses afastam-se de mínimos

Os juros a dez anos da dívida portuguesa agravaram-se em 3,8 pontos base para os 1,722%, afastando-se dos mínimos de Abril registados a 18 de Dezembro e voltando a cotar-se ao nível de há duas semanas. Na Alemanha os juros a tendência é semelhante, com um aumento de 1,1 pontos base para os 0,242%, que determina um prémio de 148 pontos base da dívida portuguesa face à germânica.



Euribor descem a três meses, sobem a seis e mantêm-se a 12 meses

As taxas Euribor desceram esta sexta-feira a três meses, subiram a seis meses e mantiveram-se a 12 meses, em relação a quinta-feira. A Euribor a três meses desceu hoje em 0,001 pontos percentuais para -0,310%, face a quinta-feira. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu para os -0,236%, contra -0,237% no dia anterior. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor manteve-se nos -0,119%, em relação a quinta-feira.



Euro aproxima-se de máximo de 7 semanas

A moeda única europeia segue a valorizar 0,14% para os 1,1447 dólares, depois de já ter tocado nos 1,1473 dólares com uma subida de 0,38%, fiando perto dos máximos registados há sete semanas, no dia 7 de Novembro. O euro beneficia do mau momento do dólar, que cai contra a maioria das divisas do G10 numa altura em que o "shutdown" do Governo americano é motivo de preocupação.



Petróleo fecha terceira semana de quedas

O "ouro negro" segue a subir 0,08% para os 52,20 dólares por barril em Londres, a referência para a Europa. Os ganhos desta sexta-feira não são contudo suficientes para compensar as pesadas perdas que se verificaram numa semana de alta volatilidade, durante a qual o petróleo oscilou entre quebras de cerca de 6% e uma subida de quase 8%. Esta semana regista para já uma perda de 3,07% nas cotações, que se segue à quebra de 10,72% na semana passada e outra de 2,25% na anterior.



Borracha afunda 20% em 2018

Os contratos futuros da borracha em Xangai preparam-se para registar a segunda quebra anual consecutiva, numa altura em que a procura por parte dos fabricantes automóveis diminui e a oferta tem vindo a aumentar. A matéria-prima fecha o ano com uma desvalorização de 20%, que acumula com a quebra de 23% do ano anterior. As cotações têm vindo a descer nesta mesma medida em cinco dos últimos sete anos.