A guerra comercial, que tem tirado fôlego aos mercados, devolveu-o esta sexta-feira. Um dia que fica também marcado pelo discurso de Theresa May, com a primeira-ministra britânica a anunciar a demissão do cargo.

Os mercados em números

PSI-20 valorizou 0,78% para os 5.097,28 pontos

Stoxx 600 subiu 1,56% para os 375,89 pontos

S&P500 avança 0,21% para os 2828,22 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desceram 3,9 pontos base para os 0,971%

Euro valoriza 0,25% para os 1,1209 dólares

Petróleo em Londres desce 0,34% para os 67,53 dólares

Bolsas europeias mostram alívio

O dia foi de recuperação para as bolsas europeias, com as principais praças a fecharem no verde. O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, valorizou 1,56% para os 375,89 pontos. Um desempenho dentro do qual se destacaram as cotadas de matérias-primas e as utilities.

O alívio verifica-se no dia em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a respetiva demissão dado o fracasso nas negociações do Brexit. A ministra demissionária abandona o cargo a 7 de junho, abrindo a porta à sua sucessão.

As ações exibem a recuperação também numa altura em que a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China – a situação que tem marcado o dia-a-dia dos mercados – parece mais perto de um desfecho. "Penso que as coisas com a China vão acontecer rapidamente, porque não consigo imaginar que possam estar satisfeitos com a saída de milhares de empresas do seu país para outros lugares", afirmou Donald Trump, esta sexta-feira, 24 de maio.

Este conflito tem como mais recente desenvolvimento a hipótese, levantada por Donald Trump, de as restrições relativas à Huawei serem discutidas no âmbito do acordo comercial com Pequim. Isto, depois de a Casa Branca ter incluído a Huawei na "lista negra" dos Estados Unidos e ter mais tarde concedido um adiamento das restrições sobre a empresa chinesa por três meses. Paralelamente, contudo, foram apontadas outras cinco empresas chinesas que podem vir a ser alvo de sanções semelhantes.

O português PSI-20 alinhou na tendência europeia e valorizou 0,78% para os 5.097,28 pontos, desempenho impulsionado em grande parte pelo avanço dos títulos da EDP, a qual somou mais de 2%.



Juros de Itália caem mais de 8 pontos base

Itália viu os juros descerem 8,5 pontos base para os 2,551% depois de o vice-primeiro-ministro transalpino e líder da Liga, Matteo Salvini, ter afirmado que depois das eleições europeias de domingo pretende conversar com os líderes de França e da Alemanha sobre as prioridades orçamentais do governo italiano.





Já os juros da dívida portuguesa a 10 anos fecharam com uma quebra de 3,9 pontos base para os 0,971%, marcando a quarta sessão consecutiva de descidas e a primeira vez que os juros para esta maturidade fecham abaixo da fasquia de 1% - embora já a tivessem quebrado na última sessão.

Libra recupera de 14 sessões de queda

A moeda britânica soma uns ligeiros 0,03% para os 1,1323 euros, conseguindo ascender ao terreno positivo pela primeira vez em 14 sessões. Isto, num dia em que a libra chegou a descer a um mínimo de 21 de janeiro, na sequência de uma queda de 0,19 para os 1,1299 euros.

Já a moeda única europeia segue a valorizar 0,25% para os 1,1209 dólares.

Petróleo tem pior semana do ano

O barril de petróleo em Londres segue em queda pela terceira sessão consecutiva, depois de na última sessão ter afundado quase 6%. Esta sexta-feira o recuo é de pouco mais de 0,30%, resultando numa perda de 6,43% para os 67,57 dólares no acumulado da semana. Esta afirma-se, desta forma, com o registo mais negativo desde janeiro.

A pesar nas cotações da matéria-prima está a disputa comercial sino-americana, a qual aumenta os receios de redução da procura. A avolumar as preocupações dos investidores está o aumento inesperado dos stocks dos Estados Unidos, revelado esta quinta-feira, 23 de maio.

Cobre quebra pela sexta semana

O cobre está a deslizar 1,2% para os 5.891 dólares por tonelada no acumular da semana, uma tendência que a manter-se ditará a sexta semana consecutiva de perdas para o metal laranja – o maior ciclo de quedas semanais desde julho de 2018.