Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,11% para 4.963,24 pontos

Stoxx 600 desceu 0,28% para os 386,06 pontos

S&P500 avança 0,11% para os 2.982,11 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 5,1 pontos base para os 0,240%

Euro ganha 0,28% para os 1,1060 dólares

Petróleo em Londres soma 1,79% para os 62,64 dólares por barril



Bolsas europeias cautelosas antes de discurso de Draghi

A maioria das praças europeias fechou a primeira sessão da semana em queda, uma tendência patente no agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600. Este índice desceu 0,28% para os 386,06 pontos, depois de ter contado três sessão de subidas. Os setores de produtos alimentares e das utilities foram os que mais contribuíram negativamente.

A marcar a semana na Europa está a reunião do Banco Central Europeu, após a qual se espera que sejam comunicados os planos para a política monetária europeia num contexto de arrefecimento económico. Draghi poderá anunciar estímulos, sob a forma de um segundo programa de compra de ativos, com o objetivo de impulsionar o crescimento económico na Zona Euro.





Paralelamente, está mais viva a hipótese de a Alemanha aplicar estímulos no sentido de contrariar os sinais de recessão económica. Um discurso que era afastado pela chanceler e pelo banco central consta agora de uma comunicação interna do ministério das Finanças, mas ainda carece de confirmação oficial.



Já em Londres, mantém-se o impasse quanto ao Brexit e o rol de batalhas em torno da saída continua a ocupar a agenda em Londres. A suspensão do Parlamento defendida por Johnson deverá mesmo avançar, mas os deputados deverão opor-se ao primeiro-ministro na proposta de convocar eleições antecipadas.

O índice PSI-20 encerrou a sessão a cair 0,11% para 4.963,24 pontos, com o grupo EDP e a Jerónimo Martins a perderem mais de 1,5%.

Juros sobem de Lisboa a Londres, passando por Frankfurt

Os juros da dívida a dez anos em Portugal subiram 5,1 pontos base para os 0,240%, uma tendência em tudo semelhante à verificada na Alemanha, onde as obrigações para a mesma maturidade avançaram 5,3 pontos base para os -0,527%.





A mesma "narrativa" pode ser contada em relação ao Reino Unido. Em terras de sua Majestade, o agravamento dos juros da dívida foi de 8,5 pontos base para os 0,588%. O juro destas obrigações aumenta enquanto em Inglaterra se mantém acesa a discussão sobre o Brexit, da qual é incerto que resulte uma saída da União Europeia com acordo – restando o cenário mais desanimador para os investidores, um hard Brexit.



No panorama europeu, os eventos mais relevantes são o discurso de Mario Draghi na quinta-feira, onde se espera que sejam anunciados novos estímulos à zona euro e, mais recentemente, a perspetiva de que a Alemanha pode estar pronta a atuar no mesmo sentido de alívio à economia através da política orçamental.



Por cá, a semana dos mercados obrigacionistas é marcada pela revisão do rating português pela parte da Standard & Poor's. Depois de, em março, ter subido a classificação da dívida portuguesa de longo prazo para dois níveis acima de lixo, o Danske Bank admite que poderá haver uma melhoria do "outlook".

Euro ganha ao dólar com ajuda da Fed e da Alemanha

A moeda única europeia segue a valorizar 0,28% para os 1,1060 dólares. A beneficiar as cotações do euro estão as perspetivas de que a Fed poderá cortar a taxa de juros diretora ainda este mês, depois de as estatísticas de emprego nos Estados Unidos terem desiludido na semana passada.



Paralelamente, notícias de que a Alemanha estará a considerar utilizar a ferramenta orçamental caso a situação económica no Velho Continente se deteriore também dão força à moeda única.