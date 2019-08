Os mercados em números

PSI-20 valorizou 1,8% para os 4.927,22 pontos

Stoxx 600 apreciou 1,66% para os 374,71 pontos

S&P500 avança 1,46% para os 2.925,95 dólares

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 5,6 pontos base para os 0,238%

Euro ganha 0,14% para os 1,1215 dólares

Petróleo em Londres sobe 2,54% para os 57,65 dólares o barril

Europa com maior subida em mais de um mês

As principais praças europeias fecharam a sessão no verde, na sua maioria com ganhos acima de 1,5%. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, apreciou 1,66% para os 374,71 pontos. Esta foi a maior subida do índice desde o dia 18 de junho. Os setores químico, das matérias-primas e da tecnologia impulsionaram o Stoxx600 com subidas em torno dos 2,5%.

Os mercados internacionais respiram de alívio perante os sinais de que a China está a travar a desvalorização da moeda, estabilizando o yuan após ter usado esta arma como retaliação na disputa comercial com os Estados Unidos. A impulsionar estão também os dados económicos relativos ao mesmo país oriental, que mostram uma subida nas exportações e uma quebra nas importações inferior ao esperado, o que sugere efeitos menos negativos da guerra comercial em comparação com o previsto pelos analistas.

O PSI-20 alinhou na tendência e valorizou 1,8% para os 4.927,22 pontos, a maior subida desde o dia 4 de janeiro. O BCP contribuiu com uma subida de quase 2,5%.

Juros afastam-se de mínimo

Os juros da dívida portuguesa a dez anos subiram 5,6 pontos base para os 0,238%, num dia em que o otimismo nos mercados acionistas retira o foco das obrigações soberanas. O aumento nos juros marca uma inversão após oito sessões no vermelho, num ciclo de quebras que levou a taxa de rendibilidade a atingir um novo mínimo histórico, colocando-se pela primeira vez abaixo dos 0,2%.

Na Alemanha a tendência é equivalente, com os juros para a mesma maturidade a crescerem 2 pontos base para -0,563%.





Yuan mais forte sorri aos mercados