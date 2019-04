Os mercados em números

PSI-20 deslizou 0,16% para 5.309,40 pontos

Stoxx 600 avançou 0,09% para 388,23 pontos

S&P 500 soma 0,41% para 2.891,27 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desce 0,7 pontos base para 1,249%

Euro perde 0,05% para 1,1215 dólares

Petróleo valoriza 0,39% para 69,67 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias de novo perto de máximos

O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, fechou a subir 0,09% para 388,23 pontos, tendo voltado a aproximar-se de níveis de agosto de 2018. Isto faz desta a segunda semana consecutiva de ganhos para a Europa, com o índice de referência a somar 2,54% no rescaldo dos últimos sete dias. Em destaque esteve o setor do petróleo e gás, que avançou acima de 1%.





O sentimento nos mercados internacionais é positivo depois de o presidente chinês, Xi Jinping, ter afirmado que foram alcançados "progressos substanciais" nas negociações do acordo comercial com os Estados Unidos.





As exceções concentraram-se na Península Ibérica, com Lisboa e Madrid a fecharem no vermelho. O PSI-20 encerrou a sessão a recuar 0,16% para 5.309,40 pontos, com a Galp Energia e a EDP a pressionarem. Apesar da quebra, o PSI-20 fechou esta sexta-feira com o melhor registo semanal dos últimos três meses.

Juros da dívida portuguesa descem antes da DBRS e na Grécia afundam com nova tranche europeia

Os juros da dívida nacional a 10 anos estão a recuar 0,7 pontos base para os 1,249%, no dia em que a DBRS - que foi a agência de rating que manteve Portugal sempre no nível acima do "lixo", ao contrário da Fitch, da S&P e da Moody's - deverá pronunciar-se sobre o rating da República. Também na Grécia estão a descer, depois de os ministros das Finanças da Zona Euro terem aprovado o desembolso de uma tranche de mil milhões de euros, depois de concluírem que o país cumpriu as condições estabelecidas. As obrigações helénicas dispararam, levando os juros a 10 anos a descer para o valor mais baixo desde janeiro de 2006. Entretanto seguem a recuar 8,3 pontos base para 3,5038%.



Na Alemanha, as "yields" da dívida a 10 anos sobem 1,2 pontos base para 0,007%, ao passo que no Reino Unido avançam 3,2 pontos base para 1,116% - numa altura em que a primeira-ministra britânica e o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, tentam chegar a acordo em relação ao Brexit.

Dólar recupera posições com bons dados do emprego

A nota verde está a ganhar algum terreno face às principais moedas, impulsionada pelo aumento acima do esperado das contratações nos EUA em março, o que reforça a expectativa de que a economia dos Estados Unidos se mantenha na via do crescimento. O índice da Bloomberg para o dólar sobe 0,1% e uma das moedas que está a ceder face à divisa norte-americana é o euro.



A moeda única europeia segue a perder 0,05% face à nota verde, para 1,1215 dólares.

Petróleo a caminho da mais longa série de ganhos semanais desde 2017

As cotações do "ouro negro" seguem em alta nos principais mercados internacionais, a marcarem a quinta semana consecutiva de subidas e a caminho do maior ciclo semanal de ganhos desde novembro de 2017. A sustentar a matéria-prima estão os receios de redução da oferta por parte de países como a Venezuela.





O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio segue a somar 0,63% para 62,49 dólares por barril. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – segue no verde, com os preços do contrato para entrega em junho a valorizarem 0,39% para 69,67 dólares.

Ouro perto de anular ganhos de 2019

O metal amarelo segue a somar uns ligeiros 0,01% para os 1.292,31 dólares por onça, uma subida que não é suficiente para contrariar o registo negativo no acumulado da semana. A manter-se a tendência, será a segunda semana consecutiva que o ouro se fica pelo terreno negativo. A prejudicar o desempenho do ouro estão os sinais positivos que surgem em relação à economia americana, depois de os Estados Unidos terem revelado, esta sexta-feira, que os números do emprego estão a superar as expectativas.





Depois de, em janeiro, este metal precioso ter visto o mais longo ciclo de ganhos desde meados de 2017, e ter chegado a ultrapassar a barreira psicológica dos 1.300 dólares, o ouro deixa os ganhos de quase 5% que atingiu no pico das cotações para 2019 e soma apenas 0,56% no acumular do ano.