Os mercados em números

PSI-20 desvalorizou 0,19% para os 5.294,47 pontos

Stoxx 600 caiu 0,02% para os 405,384 pontos

S&P500 desce 0,37% para 3.081,73 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravam 3,2 pontos base para 0,352%

Euro avança 0,15% para 1,1035 dólares

Petróleo em Londres recua 0,21% para os 62,28 dólares o barril



Bolsas europeias reforçam alívio dos máximos

O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, caiu 0,02% para os 405,384 pontos, o suficiente para reforçar a trajetória de queda na qual entrou na última sessão. O setor das matérias-primas foi aquele que desceu mais acentuadamente, 1,60%. O índice contraria assim o otimismo vivido nas cinco sessões anteriores, uma subida que o levou a um máximo de 2015.





Os movimentos do índice têm oscilado ao ritmo das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, as quais voltaram à ribalta depois de, na semana passada, ter sido noticiado um acordo entre os Estados Unidos e a China para o levantamento gradual das tarifas aduaneiras mutuamente impostas. Contudo, o otimismo desvaneceu depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter classificado como "incorretas" essas notícias.





Por cá, o PSI-20 desvalorizou 0,19% para os 5.294,47 pontos, pressionado pelo BCP.





Juros espanhóis pagam ainda mais que portugueses após eleições

Os juros da dívida a dez anos espanhola fecharam com uma subida de 4,3 pontos base para os 0,427%, que compara à subida de 3,2 pontos base para os 0,352%. O prémio da dívida espanhola face à portuguesa colocou-se nos 7,5 pontos base, acima dos 6,4 pontos base que separavam ambas as dívidas na sessão anterior.





Esta evolução acontece no primeiro dia de negociação desde que o atual primeiro-ministro PSOE, Pedro Sánchez do partido PSOE, ter saído vencedor das eleições deste domingo. Contudo, o bloqueio político que já provocou três eleições antecipadas persiste, e apenas a negociação de uma aliança parlamentar ou de governo permitirá a Espanha ultrapassar este longo período de ingovernabilidade.





Libra em máximos de meio ano

A libra apreciou para máximos de seis meses face ao euro e valoriza 0,65%, naquela que foi a maior subida diária em cerca de um mês. A motivar esta subida está o crescimento de 0,3% em cadeia do produto interno bruto relativo ao terceiro trimestre deste ano, fazendo com que a economia do país escapasse a uma recessão técnica, depois de duas contrações trimestrais consecutivas.





A divisa britânica está a ser apoiada também pela decisão do Partido Brexit, liderado por Nigel Farage, que disse que não ia contestar os lugares do Partido Conservador, de Boris Johnson, no parlamento britânico. Este foi um importante apoio ao primeiro-ministro britânico antes das eleições marcadas para 12 de dezembro.





Petróleo vai de máximos a quedas

O preço do londrino Brent, referência para Portugal, teve um dia inconstante. Depois de se ter aproximado de um máximo de seis semanas, perto da barreira de 63 dólares a meio da sessão, segue agora a cair 0,21% para os 62,28 dólares por barril.





Em linha com a referência europeia, segue também o norte-americano WTI, que desvaloriza 0,44% para os 56,99 dólares por barril.





Níquel abandona rally e cai para mínimo de cerca de dois meses

O níquel atingiu um mínimo de 28 de agosto depois de ter deslizado 2,2% para os 15.840 dólares a tonelada. Este é o sexto dia de perdas para o metal, que está a sofrer um revés na sequência de a Indonésia ter retirado algumas das restrições aos seus produtores que exportam o metal, depois de uma breve suspensão.