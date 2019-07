As principais praças europeias encerraram o dia sem tendência definida, numa altura em que a atenção dos investidores está voltada para a decisão da Fed, que deverá anunciar a primeira descida dos juros diretores em 10 anos. Horizonte de menos juros e sinais económicos negativos, em especial na área do euro, atiram juros da dívida alemã para um novo mínimos histórico.

Os mercados em números

PSI-20 deslizou 0,37% para 5.010,90 pontos

Stoxx 600 cresceu 0,17% para 385,77 pontos

S&P 500 valoriza 0,13% para 3.017,07 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos caem 6 pontos base para 0,338%

Euro deprecia-se em 0,19% para 1,1134 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,77% para 65,22 dólares por barril



Bolsas sem rumo definido à espera de definição da Fed

As principais bolsas europeias negociaram sem tendência definida na sessão desta quarta-feira, 31 de julho, com diversas praças a transacionar em alta e várias em queda. O índice de referência europeu ganhou 0,17% para 385,77 pontos, impulsionado pela subida do setor do retalho e com o setor imobiliário a travar um ganho mais expressivo. Este foi o segundo mês consecutivo de valorização do Stoxx600.

Já o lisboeta PSI-20 acumulou a sexta queda seguida (ciclo mais longo de perdas desde maio) num dia em que perdeu 0,37% para 5.010,90 pontos e em que renovou os mínimos de 4 de junho já registados na sessão bolsista de terça-feira.

Os investidores europeus confirmaram estar sobretudo na expectativa da decisão que a Reserva Federal dos Estados Unidos vai anunciar hoje, no final do encontro de dois dias. Os mercados acreditam que a Fed vai baixar os juros diretores para estimular o crescimento da maior economia mundial, o que, a acontecer, será a primeira descida do custo do dinheiro em 10 anos decidida pelo banco central dos Estados Unidos.

Dólar sobe há nove sessões com Zona Euro mais frágil

O dólar valoriza pelo nono dia seguido no índice da Bloomberg, que avalia o comportamento da moeda norte-americana contra um cabaz das principais divisas mundiais. Os dados negativos conhecidos nas duas maiores economias da moeda única (Alemanha e França) e o menor crescimento dos últimos cinco anos registado no segundo trimestre na área do euro ajudam a fortalecer o dólar.

Assim, o euro perde 0,19% para 1,1134 dólares. Já a libra está a valorizar nos mercados cambiais pela primeira vez em cinco sessões, estando a ganhar terreno face ao dólar e ao euro. A divisa britânica vinha perdendo valor devido ao receio quanto a um Brexit sem acordo, cenário reforçado pela chegada ao poder do eurocético Boris Johnson, que rejeita negociar um compromisso com a União Europeia enquanto Bruxelas não abdicar da exigência de um mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa.

Juros da dívida alemã estabelecem novo mínimo histórico

As taxas de juro associadas às dívidas públicas dos Estados-membros da Zona Euro mantêm a tendência de queda, o que decorre sobretudo da pressão exercida sobre o Banco Central Europeu no sentido de uma descida dos juros dos depósitos e da adoção de um novo programa de compra de ativos já em setembro.

Os últimos indicadores económicos conhecidos no bloco do euro, em particular o facto de a área da moeda única ter crescido apenas 1,1% no segundo trimestre, a menor expansão em cinco anos, vem reforçar a pressão para que o BCE volte a intensificar as respetivas políticas monetárias de estímulo económico.

Esta envolvente levou a "yield" correspondente aos títulos soberanos alemães (bunds) a 10 anos para o valor mais baixo de sempre (-0,4375%). A taxa de juro alemã a 10 anos recuou mesmo para um valor inferior à taxa de depósitos praticada pelo BCE, o que nunca havia acontecido.

Nos periféricos do euro também se deu continuidade à tendência de alívio. A taxa de juro correspondente à dívida soberana de Portugal com maturidade a 10 anos recua 6 pontos base para 0,338% e a "yield" associadas aos títulos de Espanha no mesmo prazo cai 6,6 pontos base para 0,279%. Ambas recuam pelo terceiro dia consecutivo.

Movimento igual ao verificado nas "yields" associadas às dívidas de Itália e Grécia a 10 anos, que caem respetivamente 4,2 e 3,1 pontos base para 1,540% e 2,006%.





Petróleo ganha terreno com queda de stocks nos EUA