Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,52% para 4.933,21 pontos

Stoxx 600 avançou 0,71% para 382,91 pontos

S&P500 cresce 0,06% para 2.953,83 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos desceram 0,4 pontos base para 0,128%

Euro aprecia 0,05% para 1,0984 dólares

Petróleo em Londres valoriza 1,22% para 59,09 dólares por barril

Bolsas europeias sobem à boleia dos EUA/China

As negociações comerciais entre os EUA e a China voltaram a marcar o passo nos mercados bolsistas. As bolsas subiram, um pouco por toda a Europa, num dia em que imperou o otimismo em relação às negociações comerciais.



Esta semana deverá ser marcada por reuniões em Washington, entre a comitiva liderada pelo vice-presidente chinês, Liu He, e os responsáveis americanos. O conselheiro da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que os EUA não pretendem excluir da bolsa americana empresas chinesas, o que está a contribuir para o otimismo, depois de responsáveis chineses terem já indicado que os tópicos que precisam de ser discutidos reduziram consideravelmente.



O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, avançou 0,71%, a beneficiar do setor petrolífero, que por sua vez refletiu a subida dos preços do petróleo.